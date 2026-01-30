BBB 26: saiba horário do programa e festa hoje, sexta

Confira a programação de hoje no BBB 26 / Crédito: Reprodução/Globo

O Big Brother Brasil 26 (BBB) segue movimentando o público e os confinados com provas, dinâmicas e festas dentro da casa mais vigiada do País. Na noite desta sexta-feira, 30, os fãs do reality têm programação definida para acompanhar o episódio ao vivo e também os eventos internos da casa; confira.

O programa BBB 26 vai ao ar na TV Globo por volta das 22h25min, logo após a novela das nove "Coração Acelerado", mantendo o mesmo horário tradicional das edições recentes do reality. Essa edição diária compila os principais acontecimentos dentro da casa, como provas, interações dos participantes e as festas que marcaram a semana. Para quem quer acompanhar em tempo real, o Globoplay oferece sinal ao vivo 24 horas por dia, com acesso integral da casa e das festas.

Dinâmica e liderança da semana Hoje, a dinâmica da semana no BBB 26 segue marcada por chamadas do famoso Big Fone, uma das atrações mais aguardadas pelos participantes e telespectadores. O Big Fone já tocou na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h, e foi atendido pelo brother Babu Santana, que recebeu uma pulseira prateada como parte da dinâmica especial da semana. A produção anunciou que o telefone também tocará durante o programa ao vivo da noite. Nas chamadas, os que atenderem poderão ter papel importante na definição de estratégias e na formação de paredões nos próximos dias.