BBB 26: saiba horário do programa e festa hoje, sexta

BBB 26: saiba horário do programa e festa hoje, sextaReality vai ao ar à noite na TV Globo e promete agitar a casa com dinâmica do Big Fone, liderança definida e clima de festa entre os confinados; confira
O Big Brother Brasil 26 (BBB) segue movimentando o público e os confinados com provas, dinâmicas e festas dentro da casa mais vigiada do País.
Na noite desta sexta-feira, 30, os fãs do reality têm programação definida para acompanhar o episódio ao vivo e também os eventos internos da casa; confira.
O programa BBB 26 vai ao ar na TV Globo por volta das 22h25min, logo após a novela das nove "Coração Acelerado", mantendo o mesmo horário tradicional das edições recentes do reality.
Essa edição diária compila os principais acontecimentos dentro da casa, como provas, interações dos participantes e as festas que marcaram a semana.
Para quem quer acompanhar em tempo real, o Globoplay oferece sinal ao vivo 24 horas por dia, com acesso integral da casa e das festas.
Dinâmica e liderança da semana
Hoje, a dinâmica da semana no BBB 26 segue marcada por chamadas do famoso Big Fone, uma das atrações mais aguardadas pelos participantes e telespectadores.
O Big Fone já tocou na manhã desta sexta-feira, por volta das 7h, e foi atendido pelo brother Babu Santana, que recebeu uma pulseira prateada como parte da dinâmica especial da semana.
A produção anunciou que o telefone também tocará durante o programa ao vivo da noite. Nas chamadas, os que atenderem poderão ter papel importante na definição de estratégias e na formação de paredões nos próximos dias.
No programa de sábado, 31, que começa às 22h25min, os três participantes que atenderam aos Big Fones serão chamados ao Confessionário e deverão entrar em consenso para mandar uma pessoa para o Paredão.
Dentro da casa, a nova líder da semana é a participante Maxiane, que venceu a terceira Prova do Líder e conquistou imunidade na formação de paredão. A liderança garante a ela também o poder de indicar outro brother direto para votar no domingo.
Festas, desdobramentos e indicações
As festas dentro do BBB 26 também são parte do que mais move o jogo. Ao longo desta sexta, os participantes terão momentos de confraternização e celebração após os acontecimentos da semana, com uma festa regada a samba e pagode celebrada pelos cantores Diogo Nogueira e Arlindinho.
Enquanto a líder e outros participantes já deixaram claro que a intenção é armar um paredão entre Ana Paula, Milena e Juliano Floss, a produção do programa mudou o raciocínio com uma semana com Big Fone.
Para os fãs que acompanham o BBB 26 diariamente, o dia de hoje promete emoção com as ligações do Big Fone, as reações no interior da casa e a festa da noite, sempre reunindo confrontos, alianças e risos que alimentam as conversas nas redes sociais e os grupos de debate dos espectadores.