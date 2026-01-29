Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBB 26: que horas vai tocar o Big Fone hoje

BBB 26: confira que horas vai tocar o Big Fone hoje

Big Fone toca nesta quinta (29/01) no BBB 26, dia da Prova do Líder. Saiba que horas o telefone deve tocar e o que esperar da dinâmica
Atualizado às Autor Thadeu Braga
Autor
Thadeu Braga Editor-chefe de Audiência e Distribuição
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) promete agitar a casa nesta quinta-feira, 29 de janeiro.

Leia mais

Além da terceira Prova do Líder da temporada, o Big Fone vai tocar antes da disputa, podendo mudar os rumos do jogo e surpreender os participantes.

Big Fone BBB 26: que horas começa o programa hoje?

A edição do Big Brother Brasil desta quinta-feira, 29, vai ao ar por volta das 22h25min (horário de Brasília), logo após a novela Três Graças, na TV Globo. 

Como assistir ao BBB 26

Além da transmissão na TV aberta, o público pode acompanhar tudo o que acontece na casa pelo Globoplay. A plataforma oferece transmissão ao vivo 24 horas por dia para assinantes, além da íntegra de todos os episódios exibidos na TV Globo.

Ao todo, são 12 sinais simultâneos, incluindo o mosaico e a câmera exclusiva do Líder, garantindo que nenhum detalhe do jogo passe despercebido. No plano Padrão, também estão disponíveis as atualizações do Click BBB. Já o plano Premium inclui as íntegras do Big Show, do Mesacast BBB e do BBB Ao Vivo.

Para quem não é assinante, o Globoplay libera a edição completa exibida na TV, além de trechos selecionados, lives, conteúdos do Click BBB, o Bate-Papo BBB, o Big Day, o Prêmio gshow e parte da programação do Momento Pipoca.

Leia mais

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar