Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial tem cenário acirrado

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial mostra cenário acirrado entre brothers

Segundo Paredão do BBB 26 é formado só por Pipocas e enquete do Uol indica confronto voto a voto na Eliminação de hoje, 27; veja porcentagens
O segundo Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será decidido na noite desta terça-feira, 27 de janeiro, e envolve apenas participantes do grupo Pipoca. Brigido, Leandro e Matheus disputam a preferência do público em uma berlinda marcada pelo equilíbrio nas parciais.

A votação oficial acontece no Gshow, mas a enquete do Uol serve como termômetro da opinião popular e indica um cenário indefinido a poucas horas do anúncio do eliminado.

A seguir, saiba como foi o Paredão e confira a parcial do Uol para a próxima eliminação do BBB 26.

Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26

A formação da berlinda começou na sexta-feira, 23, com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brigido precisaram entrar em consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para o Paredão.

Na sequência, o Líder da semana, Babu Santana, escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. Já na votação da casa, Brigido recebeu seis votos e completou o trio emparedado. Diferentemente de outras semanas, desta vez não houve Prova Bate e Volta, mantendo a formação intacta.

BBB 26: o que diz a enquete do Uol antes da Eliminação

A enquete do Uol, que já soma mais de 317 mil votos, aponta um confronto direto entre dois participantes, com margens muito próximas e possibilidade de virada até o último momento.

Resultado parcial da enquete:

  • Matheus: 46,26%
  • Leandro: 45,64%
  • Brigido: 8,1%

Os números mostram que Matheus e Leandro concentram praticamente todos os votos, enquanto Brígido aparece distante da disputa principal. 

Análise do cenário do Paredão

O cenário indica uma Eliminação altamente imprevisível. A diferença inferior a um ponto percentual entre Matheus e Leandro reforça que qualquer movimentação do público pode alterar o resultado final nas próximas horas.

Brigido, por outro lado, surge com rejeição significativamente menor, o que sugere que o embate real está concentrado entre os outros dois emparedados. Ainda assim, o histórico do BBB mostra que reviravoltas podem acontecer, especialmente em Paredões apertados como este.

Eliminação acontece nesta terça-feira, 27 de janeiro

O resultado oficial será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt durante o programa desta terça-feira, 27. O participante mais votado pelo público deixa o confinamento e participa, em seguida, do Bate-Papo BBB, comentando sua trajetória no jogo.

Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos

A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.

Veja a lista de participantes do ano 26:

Participantes do Pipoca

Participantes do Camarote

Participantes dos Veteranos

  • Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
  • Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
  • Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
  • Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
  • Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
  • Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4

