Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial tem cenário acirrado

Parcial do segundo Paredão indica empate técnico entre Matheus e Leandro na Eliminação desta terça-feira, 27. / Crédito: Reprodução/Gshow

O segundo Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será decidido na noite desta terça-feira, 27 de janeiro, e envolve apenas participantes do grupo Pipoca. Brigido, Leandro e Matheus disputam a preferência do público em uma berlinda marcada pelo equilíbrio nas parciais. A votação oficial acontece no Gshow, mas a enquete do Uol serve como termômetro da opinião popular e indica um cenário indefinido a poucas horas do anúncio do eliminado.

A seguir, saiba como foi o Paredão e confira a parcial do Uol para a próxima eliminação do BBB 26.

Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26 A formação da berlinda começou na sexta-feira, 23, com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brigido precisaram entrar em consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para o Paredão. Na sequência, o Líder da semana, Babu Santana, escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. Já na votação da casa, Brigido recebeu seis votos e completou o trio emparedado. Diferentemente de outras semanas, desta vez não houve Prova Bate e Volta, mantendo a formação intacta.