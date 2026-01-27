Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial tem cenário acirrado

Enquete Uol BBB 26: quem sai hoje? Parcial mostra cenário acirrado entre brothersSegundo Paredão do BBB 26 é formado só por Pipocas e enquete do Uol indica confronto voto a voto na Eliminação de hoje, 27; veja porcentagens
O segundo Paredão do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será decidido na noite desta terça-feira, 27 de janeiro, e envolve apenas participantes do grupo Pipoca. Brigido, Leandro e Matheus disputam a preferência do público em uma berlinda marcada pelo equilíbrio nas parciais.
A votação oficial acontece no Gshow, mas a enquete do Uol serve como termômetro da opinião popular e indica um cenário indefinido a poucas horas do anúncio do eliminado.
A seguir, saiba como foi o Paredão e confira a parcial do Uol para a próxima eliminação do BBB 26.
Como foi formado o segundo Paredão do BBB 26
A formação da berlinda começou na sexta-feira, 23, com a dinâmica das Caixas-Surpresa. Na ocasião, Alberto Cowboy e Brigido precisaram entrar em consenso e acabaram indicando Leandro diretamente para o Paredão.
Na sequência, o Líder da semana, Babu Santana, escolheu Matheus para ocupar a segunda vaga. Já na votação da casa, Brigido recebeu seis votos e completou o trio emparedado. Diferentemente de outras semanas, desta vez não houve Prova Bate e Volta, mantendo a formação intacta.
BBB 26: o que diz a enquete do Uol antes da Eliminação
A enquete do Uol, que já soma mais de 317 mil votos, aponta um confronto direto entre dois participantes, com margens muito próximas e possibilidade de virada até o último momento.
Resultado parcial da enquete:
- Matheus: 46,26%
- Leandro: 45,64%
- Brigido: 8,1%
Os números mostram que Matheus e Leandro concentram praticamente todos os votos, enquanto Brígido aparece distante da disputa principal.
Análise do cenário do Paredão
O cenário indica uma Eliminação altamente imprevisível. A diferença inferior a um ponto percentual entre Matheus e Leandro reforça que qualquer movimentação do público pode alterar o resultado final nas próximas horas.
Brigido, por outro lado, surge com rejeição significativamente menor, o que sugere que o embate real está concentrado entre os outros dois emparedados. Ainda assim, o histórico do BBB mostra que reviravoltas podem acontecer, especialmente em Paredões apertados como este.
Eliminação acontece nesta terça-feira, 27 de janeiro
O resultado oficial será revelado ao vivo por Tadeu Schmidt durante o programa desta terça-feira, 27. O participante mais votado pelo público deixa o confinamento e participa, em seguida, do Bate-Papo BBB, comentando sua trajetória no jogo.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4