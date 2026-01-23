O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de sexta (23/01)

Prova do Anjo autoimune e dinâmica das caixas surpresa marcam o programam dessa sexta-feira, 23 de janeiro / Crédito: Divulgação/Globo/gshow

Nesta sexta-feira, 23, os participantes enfrentarão provas decisivas e escolhas que podembalançar as alianças, rivalidades e, talvez, o eliminado da temporada.

BBB 26: programação para sexta-feira (23/01)

Na sexta-feira, 23 de janeiro, o dia está cheio para os confinados da casa mais vigiada do Brasil. Pela manhã, as dinâmicas do Raio-X e do Queridômetro foram realizadas como de costume. Alguns brothers citaram Aline, eliminada do programa no último domingo, 18, e a expectativa para a Prova do Anjo, que acontece durante a tarde de hoje. Nesta semana, o Anjo é Autoimune. Às 19h30min é hora do Mesacast BBB, disponível no Multishow e no Globoplay, apresentado hoje por Ana Clara e Ed Gama.

O jogador que vencer a prova de hoje não poderá ser votado na formação do próximo Paredão, neste domingo, 25. Outro prêmio é o poder de escolher, durante o almoço de domingo, entre ver um vídeo da família ou dar uma imunidade extra para outro participante da casa. "Dependendo do que ele escolher, podemos ter mais uma pessoa imunizada por ele. Um jogador já vai estar no Paredão por conta da dinâmica das Caixas-Surpresa, e teremos mais um emparedado pelo Líder e outro pela casa", explicou Tadeu. O resultado das Caixas-Surpresa citadas pelo apresentador colocará um brother no segundo Paredão.