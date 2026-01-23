O que tem no BBB 26 hoje? Confira a agenda de sexta (23/01)Prova do Anjo e dinâmica surpresa ao vivo. Saiba tudo o que acontece no programa de hoje, 23 de janeiro, no Big Bother Brasil 2026
O Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) segue em ritmo acelerado e emplaca a segunda semana de programa.
Nesta sexta-feira, 23, os participantes enfrentarão provas decisivas e escolhas que podembalançar as alianças, rivalidades e, talvez, o eliminado da temporada.
BBB 26: programação para sexta-feira (23/01)
Na sexta-feira, 23 de janeiro, o dia está cheio para os confinados da casa mais vigiada do Brasil. Pela manhã, as dinâmicas do Raio-X e do Queridômetro foram realizadas como de costume.
Alguns brothers citaram Aline, eliminada do programa no último domingo, 18, e a expectativa para a Prova do Anjo, que acontece durante a tarde de hoje. Nesta semana, o Anjo é Autoimune.
Às 19h30min é hora do Mesacast BBB, disponível no Multishow e no Globoplay, apresentado hoje por Ana Clara e Ed Gama.
Após a novela Três Graças, às 22h25min, o programa entra ao vivo na TV Globo e acontecerá a dinâmica das Caixas-Surpresa. Saiba mais a seguir:
BBB 26: Prova do Anjo e Caixas-Surpresa
Os brothers vão disputar, pela tarde de hoje, 23 de janeiro, a segunda Prova do Anjo da 26ª edição do BBB. Anunciada ao vivo por Tadeu Schmidt um dia antes, a dinâmica envolverá, desta vez, autoimunidade.
O jogador que vencer a prova de hoje não poderá ser votado na formação do próximo Paredão, neste domingo, 25. Outro prêmio é o poder de escolher, durante o almoço de domingo, entre ver um vídeo da família ou dar uma imunidade extra para outro participante da casa.
"Dependendo do que ele escolher, podemos ter mais uma pessoa imunizada por ele. Um jogador já vai estar no Paredão por conta da dinâmica das Caixas-Surpresa, e teremos mais um emparedado pelo Líder e outro pela casa", explicou Tadeu.
O resultado das Caixas-Surpresa citadas pelo apresentador colocará um brother no segundo Paredão.
Como resultado desta dinâmica, uma pessoa vai ao Paredão, outra vai perder o voto do próximo Paredão, outra vai ter voto valendo peso dois e outra pessoa vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém.
Conheça os participantes do BBB 26, separados por grupos
A 26ª edição do BBB é a primeira com três grupos de participantes. No início, o reality show recebia apenas competidores anônimos. A partir de 2020, criou-se o Camarote, com famosos. Neste ano, surgiram os veteranos, com ex-BBBs.
Veja a lista de participantes do ano 26:
Participantes do Pipoca
- Breno Corã, de 33 anos, biólogo e modelo, de Contagem (MG) – entrou no lugar de Marcel
- Brígido Neto, 34, empreendedor, de Manaus (AM)
- Jordana Morais, 29, advogada e modelo, de Brasília (DF)
- Marcelo Araujo, 31, médico, de Currais Novos (RN)
- Marciele da Silva, 32, dançarina, de Juruti (PA)
- Maxiane Silva, 32, influenciadora, de Nazaré da Mata (PE)
- Milena Lages, 26, babá e recreadora, de Itambacuri (MG)
- Paulo Augusto, 21, estudante de Veterinária, de Inhumas (GO)
- Samira Said, 25, atendente de bar, de Butiá (RS)
- Chaiany de Andrade, 25, autônoma, de São João da Aliança (GO)
- Gabriela Saporito, 21, estudante de psicologia e vendedora ambulante, de São Paulo (SP)
- Leandro Rocha, 42 anos, produtor cultural, de Salvador (BA)
- Matheus Moreira, 25, bancário e professor de boxe, de Porto Alegre (RS)
Participantes do Camarote
- Edílson Capetinha, 55, ex-jogador de futebol, de Salvador (BA)
- Juliano Floss, 21, dançarino e influenciador, de Pinhalzinho (SC)
- Solange Couto, 69, atriz, de Rio de Janeiro (RJ)
Participantes dos Veteranos
- Alberto Cowboy, de 49 anos, empresário, de Manhuaçu (MG) – ex-BBB 7
- Ana Paula Renault, 44, jornalista, de Belo Horizonte (MG) – ex-BBB 16
- Babu Santana, 46, ator, de Rio de Janeiro (RJ) – ex-BBB 20
- Jonas Sulzbach, 39, empresário, de Lajeado (RS) – ex-BBB 12
- Sarah Andrade, 34, influenciadora, de Brasília (DF) – ex-BBB 21
- Sol Vega, 47, atriz e empresária, de Mogi Guaçu (SP) – ex-BBB 4