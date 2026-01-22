Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Final da prova do líder no BBB 26: saiba hora e quem está na disputa

Brothers passaram pela fase classificatória na tarde de hoje; Quatro participantes estão na final; veja quem são e o horário da disputa
Atualizado às Autor Mariana Fernandes
Mariana Fernandes Autor
A segunda prova do líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será dividida em duas etapas. A primeira parte contou com todos os participantes e foi realizada na tarde desta quinta-feira, 22.

Os brothers que fizeram os quatro melhores tempos se classificaram para a final, que será realizada durante programa ao vivo. Veja que horas será a final e quem continua na disputa. 

BBB 26: como foi a etapa classificatória da Prova do Líder?

Em prova patrocinada pela marca de cerveja Amstel, os brothers tiveram que equilibrar as caixas na gangorra. Após equilibrar as caixas, eles apertam o botão, que para o cronômetro.

A prova só será validada após 10 segundos, para confirmar que a gangorra está em equilíbrio. Quem fez os melhores tempos da prova e levou menos tempo para equilibrar a grangorra, passa para a final

BBB 26: que horas será a final da Prova do Líder?

A final da segunda Prova do Líder do BBB 26 acontece durante o programa ao vivo na noite desta quinta-feira, 22. Será transmitida pela Rede Globo, logo após a novela "Três Graças", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 26: quem está na final da Prova do Líder?

Após todos os participantes equilibrarem as cervejas na gangorra, apenas que fez os quatro melhores tempo passa para a final. Todos os classificados fizeram a prova em menos de um minuto. Assim, disputarão a final da Prova do Líder:

