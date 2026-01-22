Final da prova do líder no BBB 26: saiba hora e quem está na disputa

Final da prova do líder no BBB 26: saiba hora e quem está na disputaBrothers passaram pela fase classificatória na tarde de hoje; Quatro participantes estão na final; veja quem são e o horário da disputa
A segunda prova do líder do Big Brother Brasil 2026 (BBB 26) será dividida em duas etapas. A primeira parte contou com todos os participantes e foi realizada na tarde desta quinta-feira, 22.
Os brothers que fizeram os quatro melhores tempos se classificaram para a final, que será realizada durante programa ao vivo. Veja que horas será a final e quem continua na disputa.
BBB 26: como foi a etapa classificatória da Prova do Líder?
Em prova patrocinada pela marca de cerveja Amstel, os brothers tiveram que equilibrar as caixas na gangorra. Após equilibrar as caixas, eles apertam o botão, que para o cronômetro.
A prova só será validada após 10 segundos, para confirmar que a gangorra está em equilíbrio. Quem fez os melhores tempos da prova e levou menos tempo para equilibrar a grangorra, passa para a final.
BBB 26: que horas será a final da Prova do Líder?
A final da segunda Prova do Líder do BBB 26 acontece durante o programa ao vivo na noite desta quinta-feira, 22. Será transmitida pela Rede Globo, logo após a novela "Três Graças", a partir das 22h25min (horário de Brasília).
BBB 26: quem está na final da Prova do Líder?
Após todos os participantes equilibrarem as cervejas na gangorra, apenas que fez os quatro melhores tempo passa para a final. Todos os classificados fizeram a prova em menos de um minuto. Assim, disputarão a final da Prova do Líder:
- Marcelo Alves, com tempo de 00:27.170;
- Juliano Floss, com tempo de 00:31.325;
- Babu Santana, com o tempo de 00:38.285;
- Sarah Andrade, com tempo de 00:44.240;