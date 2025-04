Enquete BBB 25: quem a líder Vitória deve indicar ao paredão? Vote

João Gabriel , João Pedro e Renata foram as escolhas de Vitória. Mas ainda devem ocorrer algumas movimentações na casa antes do próximo paredão, pois além da indicação da líder e da votação da casa, a imunidade do Anjo também influenciará na berlinda.

Na noite desta quinta-feira, 3, Vitória Strada venceu a prova do líder no Big Brother Brasil ( BBB ). A atriz fez a divisão entre VIP e Xepa e, em seguida, colocou três pessoas "na mira".

BBB 25: quando será a próxima eliminação?

Nesta sexta-feira, 4, ocorre a Prova do Anjo e também será formado o décimo terceiro Paredão do BBB 25. No domingo, 6 de abril, será definido o resultado do décimo terceiro Paredão do BBB 25.

A produção do reality não informou se haverá outra Prova do Líder e mais uma formação de berlinda após o resultado, ou se o ritmo do programa mudará novamente.

