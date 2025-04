BBB 25: quem venceu a prova do anjo hoje, 4? Quem foi pro Monstro?

Apenas oito brothers participaram da dinâmica que iniciou em duplas. Veja quem conseguiu a própria imunidade e se livrou da possibilidade de sair da casa no domingo

Em clima de reta final com top 10 já estabelecido, a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 2025 (BBB 25) acontece na continuação da segunda semana no Modo Turbo na tarde desta sexta-feira, 4 de abril (04/04/25).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A conquista inclui, além da própria imunização, o direito de usufruir de um almoço especial com recado das famílias.

BBB 25: quem ganhou Prova do Anjo hoje (04/04)? Veja como foi a disputa



A Prova do Anjo começou por volta das 13 horas. Apenas oito brothers participaram. Vitória Strada, a líder, está fora e João Pedro foi eliminado após sorteio feito antes do início da prova.

Na dinâmica, os brothers disputam em duplas. São elas:

Leia mais Enquete BBB 25: quem a líder Vitória deve indicar ao paredão? Vote

Modo Turbo BBB 25: veja dinâmica da semana e dia do Paredão Prova do Anjo: entenda a dinâmica

Na dinâmica, cada obstáculo no percurso simbolizou os desafios e imprevistos que surgem ao longo das jornadas pessoais. A prova foi dividida em etapas e exigiu comunicação, confiança e estratégia entre os participantes.

Na primeira fase, a dupla se dividiu em dois papéis: enquanto um dos integrantes foi vendado e precisou atravessar um trajeto repleto de obstáculos, o outro assumiu o papel de guia, posicionado no alto de uma plataforma com visão completa do circuito. Coube ao parceiro lá de cima orientar verbalmente o companheiro vendado, ajudando-o a contornar os obstáculos e seguir em frente, reforçando a importância da escuta ativa e da confiança mútua para superar os desafios do caminho. Venceu a prova quem concluiu o trajeto em menos tempo.

Prova do Anjo: como foi a disputa?

Primeira Fase Na primeira chave, os irmãos Hypólito, Daniele e Diego, concluíram seu trajeto em 2 minutos e 57 segundos. João Gabriel e Vinicius foram a segunda dupla a realizar o percurso e conquistaram a liderança com o tempo de 1 minuto e 25 segundos.

Após eles, Guilherme e Joselma entraram na área de prova e completaram o trajeto em 3 minutos e 5 segundos. Encerrando a primeira fase, Maike e Renata finalizaram em 1 minuto e 43 segundos, mas cometeram uma infração e tiveram seu tempo ajustado para 2 minutos e 13 segundos. Com isso, João Gabriel e Vinicius saíram como vencedores da primeira fase.

Segunda Fase Entre a dupla vencedora, o campeão seria o brother que escolhesse um cartão premiado, lhe definindo como o Anjo da semana. O resultado foi João Gabriel vencendo pela terceira vez o anjo da semana.

BBB 25: Como será o Castigo do Monstro?

Após a definição de João Gabriel como o novo Anjo, o brother escolheu Diego Hypólito para o castigo do Monstro, intitulado "Castelo de Cartas".

Inspirado nessa metáfora, o Castigo do Monstro da semana desafia o participante a ter paciência, foco e habilidade.

A missão é montar um castelo usando cartas de baralho. Sempre que a música do Monstro tocar, o castigado deve se dirigir imediatamente ao local indicado e começar a montar sua estrutura. Ele só poderá sair dali quando conseguir completar o castelo com todas as cartas disponíveis.

Além da tarefa, houve um custo: Diego, que foi escolhido para o castigo, perdeu 300 estalecas.

*Matéria atualizada às 14h17min

Listas dos participantes do BBB 25: Camarote

Veja a lista completa de quem ainda está no grupo Camarote.

Vitória Strada - CONHEÇA a participante

Atriz e influenciadora, Vitoria Strada tem 28 anos e nasceu em Porto Alegre (RS).

Vilma - CONHEÇA a participante

O amor e amizade entre mãe e filho são a força da dupla Diogo e Vilma. O ator carioca, de 40 anos, foi protagonista da novela 'Amor Perfeito' (2023).

Diego e Daniele Hypolito: CONHEÇA os irmãos

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez.

Listas dos participantes do BBB 25: Pipoca

Veja a lista completa de quem ainda está no grupo Pipoca.

Vinícius - CONHEÇA o participante

Vinícius entrou com a amiga, Aline, que foi eliminada no Paredão durante o mês de março. Os dois se conheceram há sete anos a caminho de um trabalho em Salvador e nunca mais se afastaram.

João Pedro e João Gabriel - CONHEÇA os participantes

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro têm 21 anos, são naturais de Goiatuba e moram em Buriti Alegre, cidades de Goiás. Dentre tudo o que dividem desde que nasceram estão a profissão e o estado civil: são solteiros pecuaristas.

Renata e Eva - CONHEÇA as participantes

Eva, de 31 anos, e Renata, de 32, são naturais de Fortaleza, no Ceará. As duas se conheceram há 25 anos em um projeto social onde iniciaram sua trajetória na dança e na amizade. De lá para cá, passaram por diversos processos seletivos, dançaram profissionalmente e viveram juntas todas as etapas da vida.

Maike - CONHEÇA o participante

Maike iniciou a disputa ao lado do melhor amigo, Gabriel, que foi eliminado. A união da dupla aconteceu no esporte: aos 13 anos, os dois nadavam juntos e competiam pelo mesmo clube.

BBB 2025: VEJA os recordes de rejeição ao longo das edições