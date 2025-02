BBB 25: que horas começa hoje, quinta, 6? Veja horário e como assistir

BBB 25 é transmitido hoje, quinta, 6 de fevereiro (06/02), com dinâmicas em dupla com Prova do Líder; veja onde assistir ao vivo e que horas começa

Em sua 25ª edição, o Big Brother Brasil ( BBB 25 ) estreia as suas Bodas de Prata com definição da segunda dupla que vai possuir o posto de líderes entre os confinados hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro (06/02).

Horário do BBB 25: que horas começa o reality hoje (06/02)

A transmissão ao vivo ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Mania de Você", a partir das 22h25min (horário de Brasília).

BBB 25: dinâmica do dia de hoje (06/02) tem Prova do Líder

Gracyanne Barbosa teve seu retorno triunfal após sua estadia no Quarto Secreto. A Sister do camarote retornou durante uma dinâmica em que a casa estava no modo imóvel, congelada - sem poder se mover.

Mas, após Camilla e João Pedro cumprimentarem a participante em seu retorno, colocaram automaticamente a casa no 'Tá com Nada'. No programa de hoje, acontecerá a quarta prova do líder desta temporada, desta vez, sem a dinâmica de duplas.