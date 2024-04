BBB 24: que horas começa hoje (20/03)? Veja horário e onde assistir

A 24° edição do Big Brother Brasil (BBB 24) segue com a programação hoje, quarta-feira, 20 de março (20/03), com a festa do líder.

Horário do BBB 24: que horas começa o reality hoje (20/03)

De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

A transmissão ocorrerá no cronograma da TV Globo, logo após a novela "Terra e Paixão", a partir das 22h25min (horário de Brasília)



O BBB 24 anunciou algumas alterações, incluindo uma modificação no horário aos domingos. Conforme a programação, nas noites de formação do paredão, o reality terá início às 23h10min.