BBB 24: Promessa de movimentação e descoberta da Líder marcam a madrugada

O clima ficou tenso na casa do BBB após a formação do paredão desta semana. A líder Beatriz usou a central para descobrir o voto dos participantes. Confira o que aconteceu

Nessa madrugada, Bia , Matteus , Davi e Alane estavam usando os privilégios para saber os votos dos participantes no paredão.

Após a formação do paredão , os brothers ficaram em um clima tenso na casa do BBB 24. A líder Beatriz ficou em dúvida após indicar Rodriguinho para a berlinda. E Bin Laden disse que vai “movimentar o jogo” após ser o mais votado da casa.

A líder usou o Dedo Duro para saber o voto de Giovanna e os brothers ficaram surpresos ao ver que a sister votou em Wanessa para o paredão. Eles questionaram o motivo e Matteus cogitou ser por causa de Bin Laden.

BBB 24: Bin Laden promete movimentar o jogo após formação do paredão

Bin Laden foi o mais votado na casa no paredão, com nove votos, mas escapou na prova bate-volta. Momentos depois, ele prometeu reagir diante do resultado.

"Você acha que eu sou igual aos outros, que recebe nove votos e fica 'firmão'? Vou bater com a panelinha aí toda hora", afirmou Bin.

O funkeiro ainda se incomodou com as pessoas que votaram nele e o parabenizaram depois da prova. Para Rodriguinho, ele criticou Matteus por ter o parabenizado.

Ainda, depois que Alane também lhe deu os parabéns, ele questionou se ela havia votado nele e a sister confirmou. "Então não me dá parabéns não", pediu o funkeiro.