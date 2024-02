BBB24: Wanessa será eliminada se vota em si mesma no paredão de hoje, diz Boninho

O diretor do BBB24, Boninho, disse que Wanessa Camargo será eliminada se votar em si mesma no paredão deste domingo, 18. A declaração do diretor foi publicada em seu perfil no Instagram nesta tarde.

BBB24: O que aconteceu?

Na festa da última sexta-feira, 16, Wanessa Camargo afirmou que votaria em si mesma no paredão. Boninho foi às redes sociais e ressaltou que isso não era possível, caso Wanessa opte por esse caminho, será imediatamente eliminada.