BBB 24: Estratégias e plantão no Big Fone marcam a madrugada desta sexta, 2

BBB 24: Davi fica de "plantão" no Big Fone durante madrugada. Crédito: Reprodução/Gshow

Os brothers do BBB 24 aproveitaram a madrugada para delimitar alianças dentro da casa, fazer comentários sobre estratégias e formar um novo grupo. Além disso, Davi ficou em pé ao lado do Big Fone na esperança de atendê-lo. Davi e Wanessa conversaram novamente sobre sua relação. Confira o que aconteceu na madrugada no BBB 24. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine BBB 24: Brothers comentam sobre a escolha de Fernanda para o VIP As escolhas da nova líder para a VIP deram o que falar na casa. No primeiro momento, Fernanda se mostrou arrependida de sua seleção. A líder disse que, por ela, teria levado apenas Pitel e Rodriguinho.

Outros participantes também questionaram a escolha da sister. Raquele disse que “alguma coisa não está batendo”, enquanto Marcus teorizou que Fernanda está “tentando puxar gente para o seu lado". BBB 24: Davi fica de “plantão” ao lado do Big Fone A dinâmica do Big Fone foi anunciada mais uma vez para esta semana, que será no próximo domingo (4/2). Mas Davi resolveu ficar deitado em uma espreguiçadeira ao lado do telefone. Fernanda, Pitel, Rodriguinho e Juninho ficaram conversando próximo ao brother, e Wanessa criticou a atitude de Davi. "Vou fazer que nem ele, vou sentar lá e ficar, só pra irritar, do outro lado", disse a sister. BBB 24: Participantes discutem sobre quem será indicado ao paredão Outro assunto da noite foi sobre quem a líder indicará para o paredão da semana. Alane está suspeitando que será escolhido após a recente briga das duas. Rodriguinho deu sua opinião dizendo que Fernanda deveria indicar Beatriz. Leia mais: Prova do Líder coloca "Fortaleza" como estado do Brasil

Play

BBB 24: Nova alianças são formadas no jogo

Os participantes do VIP se reuniram no Quarto do Líder para conversarem sobre jogo e definiram as alianças. Fernanda defendeu que um não deve votar no outro nos próximos momentos. Sobre os possíveis alvos foram citados os participantes do Quarto Fada, e Marcus como exceção. BBB 24: Wanessa está disposta a mudar de ideia sobre Davi Quando todos se preparavam para dormir, Wanessa e Davi discutiram a turbulenta relação dos dois durante uma hora.