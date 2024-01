BBB 24: bate-papo com eliminado marca a madrugada desta quarta (24/1)

Brothers aplaudem Vinicius na sua saída da casa do BBB. Crédito: Reprodução/Gshow

Mais uma eliminação agitou a casa do BBB 24 nessa madrugada. A saída de Vinicius Rodrigues fez os brothers analisarem suas estratégias e tentarem entender as reações do público aos acontecimentos da casa. Depois de dizer que não aguentava mais estar no programa, Rodriguinho duvidou de sua dinâmica no jogo, mas negou que estava errada. Ainda, disse que não apertaria o botão de desistência e só sairia em um Paredão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O público não gostou do “Bate-Papo com o Eliminado” de ontem, 23. Usuários nas redes sociais reclamaram do tratamento dos apresentadores com Vinicius.



BBB 24: Saída de Vinicius causa reações diversas nos brothers Logo depois da notícia da saída de Vinicius, Davi ficou parado e não esboçou emoção. Já Rodriguinho chorou enquanto Bin Laden ficou calado e pensativo depois da eliminação. O funkeiro acredita que a situação com Vanessa Lopes deixou o público com raiva dele e que Vinícius foi eliminado por conta da frase “Big Choro Brasil”, também sobre Vanessa. Rodriguinho também conversou com Fernanda sobre as “respostas” que o público está dando com os resultados dos Paredões. “Eu não entendi o que foi tão grave nessa falação sobre as mulheres", disse o cantor. Fernanda respondeu dizendo que o público considerou grave pois “saíram todos (que estavam envolvidos) em filinha". BBB 24: Davi voltou a ser assunto de conversa na casa Depois do embates da semana, Davi voltou a ser assunto nas conversas dos brothers nessa madrugada. Em conversa com Marcus, Beatriz e Deniziane, Leidy Elin diz que a aproximação de Davi tem a ver com estratégia. “Tô achando que ele tá querendo se aproximar em relação a jogo mesmo. [...] O principal foco dele é jogo”, disse Leidy.

Play

Deniziane concordou com o pensamento dela: "Ele fica falando que eu e Bia somos fortes, e eu acho que ele tá tentando ir pro grupo que ele acha forte". disse a fisioterapeuta. Wanessa afirmou que estava ficando com raiva de Davi por suas brincadeiras. Yasmin completou dizendo que o brother “passa do ponto” nas brincadeiras. “Davi é sem noção. Até na brincadeira ele é sem noção. Ele exagera, passa do ponto sempre”, respondeu a sister.

BBB 24: Público critica entrevista com Vinicius no “Bate-Papo com o Eliminado” Para o público das redes sociais, a entrevista com o eliminado Vinicius desapontou. Eles alegaram que não foi mostrado seus momentos polêmicos na casa e que os apresentadores Thaís Fersoza e Ed Gama utilizaram uma outra abordagem por que o paratleta era do Camarote.