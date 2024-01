Enquete Uol BBB 24: votação paredão atualizada hoje, 22; quem fica

Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinicius disputam permanência no BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol de hoje (22/01)

É semana de Paredão no BBB 24 e a berlinda está com um diferencial em dose quíntupla. Os participantes Alane, Luigi, Marcus, Pitel e Vinícius foram os cinco escolhidos para a votação que estabelece quem deve permanecer na casa até a noite desta terça-feira, 23, por meio do Gshow.

A berlinda foi definida após a eliminação de Nizam e a vitória de Rodriguinho na Prova do Líder. Em seguida, a nova liderança do reality indicou Alane, com direito a contragolpe da sister, que colocou Pitel na disputa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atleta paralímpico Vinícius foi o escolhido da casa no confessionário e também teve direito a contragolpe, levando Marcus Vinícius. Em consenso com Pitel, os dois brothers selecionados pelos emparedados puxaram a última adição do Paredão: Luigi.