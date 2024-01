BBB 24: Gabi Melim se despede de irmãos e gera especulações

Há poucas horas do anúncio oficial dos participantes do Big Brother Brasil 24, os fãs do reality estão de olho em cada passo dos favoritos para integrar o grupo Camarote do BBB. A cantora Gabi Melim chamou a atenção desses internautas ao fazer uma despedida pública dos irmãos nesta sexta-feira, 5.

"É, 8 anos se passaram e quanta coisa a gente viveu. Eu sou muito feliz com tudo que construímos musicalmente, e muito orgulhosa da nossa trajetória ter sido tão honesta e musical", diz a artista no Instagram, que publicou diversas fotos ao lado dos irmãos Rodrigo e Diogo Melim.

Gabi comemora que a banda Melim foi a mais tocada nas rádios em 2023 e fala sobre o último show que fizeram juntos: "Foi um ciclo inesquecível". A cantora encerra o depoimento afirmando que seguirá seguindo uma nova etapa em sua vida.