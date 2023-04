BBB 23: Domitila vence prova e se consagra como líder

Domitila é a nova líder do BBB 23. A mis Alemanha venceu a prova realizada nessa quinta-feira, 13, e ganhou o poder de indicar alguém diretamente para o Paredão, além de ficar imune até o domingo, 16.



A Prova do Líder aconteceu logo após a eliminação de Cezar Black do reality show. Na ocasião, o brother foi escolhido pelo público para sair da casa com 48,79% dos votos, em um paredão que enfrentou ao lado das participantes Aline Wirley, que teve 45%, e Amanda, que contabilizou somente 5% dos votos.

O baiano mal havia se despedido do game e os confinados que restaram já se prepararam para disputar mais uma liderança. Na primeira fase da atividade, os sete participantes tiveram que montar um quebra-cabeça, avançando para a etapa seguinte somente os quatro primeiros a concluir montagem.

Sarah, Ricardo, Larissa e Domitila terminaram primeiro e se classificaram. Já na fase final, o desafio era coletar peças e construir um caminho com passarelas, entregando cards em urnas específicas.

Domitila foi a primeira a concluir etapa e se consagrou como a nova Líder. Essa é a primeira liderança que a sister conquista. Agora, ela deve escolher nesta sexta-feira, 15, quem deve ir direto ao paredão.

