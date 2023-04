BBB 23: Key Alves sobre Gustavo 'Não vamos continuar sendo amigos'

Parece que a situação envolvendo o término entre Gustavo e Key Alves partiu do cowboy. A atleta, após o rapaz expor o fim do relacionamento, resolveu se posicionar e explicar que o namoro acabou devido ao ex-BBB e não teria sido algo muito amigável.

Nesta terça-feira, 4, a jogadora de vôlei iniciou um texto publicado no Instagram, junto com uma foto com o ex-namorado, contando que, supostamente, ele não teria respeitado as situações que estavam ocorrendo na vida dela, como a morte do avô e a lesão da irmã, que também é atleta.

Em seguida, Key explicou que acabou sendo humilhada e criticada nos últimos meses e que o ex-namorado terminou de forma não muito amigável, além de que a relação não vai ter amizade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos. Eu fiz de tudo por nós, enquanto ele só pensou nele, triste. Eu realmente acreditei que após o reality teríamos uma vida juntos aqui fora, mas acreditei sozinha, como muitos viram. É lamentável algumas atitudes dele, mas essa é a vida real, não é o bbb, e aqui sim mostramos quem realmente somos", comentou.

A famosa ainda terminou pedindo desculpas aos fãs que "shipparam" o casal durante o reality show e que vai continuar forte daqui para frente, mas agora sem o namorado que achou que iria construir uma família.

Primeiro a morte do meu avô enquanto eu estava confinada, depois a lesão gravíssima da minha irmã, e agora um término.



Essa é a minha vida exposta em 2 meses para o mundo todo.



Eu sempre tive que ser forte porque nada foi fácil e nada conquistei de olhos fechados. pic.twitter.com/t7ORozkoa0 — Key Alves (@keyalvesoficial) April 4, 2023

Sobre o assunto BBB 23: Key Alves anuncia fim de relacionamento com Gustavo

BBB 23: Aline Wirley é chamada de 'mucama' nas redes sociais

BBB 23: Cezar deixa Prova do Líder; saiba quem continua na disputa

BBB 23: Boninho anuncia 'votação inversa' no programa

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags