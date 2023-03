Enquete Paredão BBB: quem sai? Parcial hoje, 27

Aline, Bruna e Gabriel Santana estão no décimo primeiro paredão do BBB 23 e dependem do público para decidir quem será eliminado. Veja resultados parciais hoje, 27

O décimo primeiro paredão do BBB 23 foi formado na noite deste domingo, 26: Aline, Bruna e Gabriel Santana são os emparedados da semana, e disputam pela permanência no programa até a noite de amanhã, 28.

De acordo com a enquete do O POVO, os resultados parciais mostram que Bruna Griphao será a eliminada da semana, com 50,21% dos votos. Em segundo e terceiro lugares vêm, respectivamente, Gabriel Santana, com 40,25%, e Aline, com 9,50%.

A votação no site do Gshow será finalizada na noite de amanhã, 28, quando os resultados finais serão anunciados pelo apresentador da atração, Tadeu Schmidt.

Veja como aconteceu a formação do paredão da semana, e vote na enquete do O POVO para escolher quem deve sair do Big Brother Brasil 23.

Paredão BBB 23: veja como foi a formação da eliminação da semana no BBB

Poder do Anjo

O Anjo da décima primeira semana de BBB 23 foi autoimune, ou seja, Ricardo Alface, que conquistou a Prova do Anjo da semana, está automaticamente imunizado.



Voto do Líder

A vencedora da Prova do Líder foi Sarah Aline, que escolheu Bruna Griphao para ir ao paredão. Como ditam as regras do jogo, a indicada ou o indicado da líder não pode participar da Prova Bate-e-Volta, que salva o emparedado da berlinda.

Votação vetada

Durante a semana, uma prova especial do streaming Globoplay deu um poder adicional na formação do Paredão. Marvvila, que venceu a disputa, teve direito a impedir um participante de votar - ela escolheu Amanda.

Confessionário

Marvvila votou em Amanda



votou em Amanda Fred Nicácio votou em Amanda

votou em Amanda Domitila votou em Amanda



votou em Amanda Aline Wirley votou em Marvvila



votou em Marvvila Cezar Black votou em Aline Wirley

votou em Aline Wirley Larissa votou em Sarah Aline

votou em Sarah Aline Bruna votou em Marvvila

votou em Marvvila Ricardo votou em Marvvila

votou em Marvvila Gabriel Santana votou em Amanda



Poder Curinga

O poder Curinga da semana foi para Amanda, que pôde escolher um dos participantes menos votados da casa, inclusive quem não recebeu nenhum voto, para ir ao paredão. Gabriel Santana foi o escolhido.

Prova Bate-e-Volta

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Aline, Amanda e Gabriel. Bruna, indicada pela líder, não teve chance de escapar do Paredão.

A prova da semana era de sorte, e foi vencida por Amanda, que se livrou da berlinda. Os emparedados da semana são Aline, Bruna e Gabriel Santana. O resultado do 11º Paredão do BBB 23 será definido na terça-feira, 28.

