BBB 23: Dania Mendez entra nesta quarta-feira, 15; saiba horário

Na noite desta terça-feira, 14, o apresentador do Big Brother Brasil 23 Tadeu Schmidt anunciou oficialmente a entrada de Dania Mendez como "visitante" do reality. A dinâmica faz parte do já anunciado intercâmbio com o "La Casa de los Famosos", uma versão mexicana do BBB. Dania chega ao BBB 23 nesta quarta, 15.

A chegada de Dania será anunciada por uma ligação do Big Fone que terá recado do Big Boss em espanhol. Logo após o toque, a participante entrará na casa, onde deve permanecer por uma semana.

Em paralelo, Key Alves, oitava eliminada do BBB 23, passará uma temporada no La Casa de los Famosos, no México.

Amanhã tem visita internacional na casa do #BBB23! Vem ver como será a dinâmica com a participação de Dania Mendez, do 'La Casa de Los Famosos' #RedeBBB pic.twitter.com/ez44IIKU6v — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023

BBB 23: Quem é Dania Mendez

A influenciadora tem quase 3 milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida por participar do reality “Acapulco Shore”, da MTV.

A participação de Dania no reality mexicano ficou marcada por uma briga em que ela jogou uma garrafa de água em uma outra participante.

Ela surgiu no TikTok, em 2020, e acumula mais de 4 milhões de seguidores na plataforma. Dania já apareceu no clipe de 'Más de la Una', de Maluma, e hoje é apresentadora do programa 'Los 40 MX', exibido nas rádios e redes sociais.



