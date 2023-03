Enquete Paredão BBB: quem sai? Parcial hoje, 7

Key Alves, Sarah Aline e Domitila estão no oitavo paredão do BBB 23 e dependem do público para decidir quem será eliminado. Veja resultados parciais hoje, 7

O oitavo paredão do BBB 23 foi formado na noite deste domingo, 5: Key Alves, Sarah Aline e Domitila Barros são as emparedadas da semana, e disputam pela permanência no programa até a noite de amanhã, terça, 7.

De acordo com a enquete do O POVO, os resultados parciais mostram que Key Alves será a eliminada da semana, com 48,35% dos votos. Em segundo e terceiro lugares vêm, respectivamente, Sarah Aline, com 43,16%, e Domitila, com 8,49%.

A votação no site do Gshow será finalizada na noite de hoje, 7, quando os resultados finais serão anunciados pelo apresentador da atração, Tadeu Schmidt.

Veja como aconteceu a formação do paredão da semana, e vote na enquete do O POVO para escolher quem deve sair do Big Brother Brasil 23.

Paredão BBB 23: veja como foi a formação da eliminação da semana no BBB

Big Fone

- Guimê atendeu o primeiro Big Fone da semana, colocando Key Alves e Cezar Black no paredão. Na noite de sábado, o telefone tocou novamente, sendo atendido por Cezar Black, que tirou o próprio nome da berlinda.

Poder do Anjo

- Guimê conquistou o anjo na prova da semana mas, dessa vez, a conquista não oferecia a autoimunidade. Na noite do domingo, 5, Guimê entregou o colar para Bruna Griphao.

Voto do Líder

- O líder da semana, Fred Desimpedidos, indicou Sarah Aline para o paredão. A indicação do líder não permite que o indicado participe da Prova Bate-e-Volta.

Confessionário

A dinâmica da semana separou a casa em dois grupos para a votação aberta:

Grupo Amarelo

Sarah Aline votou em Larissa;



Marvvila votou em Amanda;



Larissa votou em Marvvila;



Gabriel Santana votou em Larissa;



Cara de Sapato votou em Marvvila;



Cezar Black votou em Larissa.

O empate entre Larissa e Marvvila fez com que o líder Fred precisasse desempatar; ele escolheu salvar Larissa, mandando Marvvila para o paredão.

Grupo Azul

Domitila votou em MC Guimê;



Ricardo votou em Domitila;



Key votou em MC Guimê;



Aline Wirley votou em Domitila;



Bruna votou em Domitila;



MC Guimê votou em Domitila.

Com quatro votos no total, a escolhida do grupo azul para o paredão foi Domitila Barros.

Prova Bate-e-Volta

A Prova Bate-e-Volta foi, então, disputada por Domitila, Key Alves, Marvvila e MC Guimê. Sarah Aline, indicada pelo líder, não tem chance de escapar do Paredão. Dividida em três fases, a disputa levava dois participante ao Paredão. Outros dois escapariam da berlinda e ganhariam R$ 10 mil.

MC Guimê e Marvvila venceram a prova. Com isso, o oitavo Paredão do BBB 23 ficou entre Domitila, Key e Sarah Aline.

