BBB 23: veja o que aconteceu neste sábado (25/01) e domingo (26/01)

Após o resultado do paredão de sábado, a casa levou um susto com o toque do Big Fone. Toda essa dinâmica faz parte da semana turbo, confira

A madrugada deste domingo, 26, foi intensa na casa do Big Brother Brasil 23. Após a sexta eliminação, em que o participante Gustavo foi escolhido pelo público para deixar a competição com 71,78% dos votos, os colegas tiveram ainda que lidar com o Big Fone.

Após o resultado do paredão de sábado, a casa levou um susto com o toque do Big Fone. Desta vez, quem o atendeu foi a sister Sarah Aline, que ganhou imunidade e a tarefa de indicar alguém direto para o paredão. O escolhido foi Cara de Sapato.

Vale lembrar que toda essa dinâmica faz parte da semana turbo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sarah Aline ganha uma imunidade por atender ao Big Fone e indica Cara de Sapato ao Paredão! #BigFone #BBB23 #RedeBBB pic.twitter.com/xNr2XjzTNV — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2023

BBB 23 e semana turbo: confira o que vai acontecer neste domingo

A dinâmica da semana turbo continua neste domingo, 26. Uma nova prova do líder e do anjo serão disputadas ao mesmo tempo.

Quem se destacar e for o primeiro colocado será o Líder e terá direito a um veto na próxima prova, enquanto o segundo colocado será o Anjo, que é autoimune e indicará um brother ao paredão.

Ainda no domingo uma nova formação de paredão será realizada, sendo composto pelo indicado do líder, voto da casa, indicação do anjo, e indicação do Big Fone. Haverá prova bate-volta entre as indicações com exceção da do líder. A eliminação acontece na terça-feira, 28.



BBB 23: onde assistir ao programa?



O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

Sobre o assunto BBB 23: Bruna Griphao chama Fred Nicácio de 'urubu de luto'

Horário BBB 23: que horas começa hoje (26/02) e como vai ser

Tags