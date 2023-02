BBB 23: que horas começa hoje (12/02) e como vai ser programação

O público confere a formação do paredão; veja como vai ser hoje, domingo, 12 de fevereiro (12/02/23), a programação do BBB 23 e que horas começa

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) de hoje, domingo, 12 de fevereiro de 2023 (12/02/23), vai render muitas intrigas na casa com a formação de Paredão.



Uma novidade também foi adicionada à berlinda, com o Paredão Quádruplo. A formação acontecerá pela indicação do Líder, o indicado do Big Fone (Bruno), a indicação do Poder Curinga de Key Alves e os mais votados.

Que horas começa hoje (12/02/23) o BBB 23 e como vai ser a programação?

O reality começa depois do Fantástico, por volta das 23 horas (horário de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, domingo, 12, o Paredão será formado com quatro brothers. Pra conferir quem serão os nomes da noite, não esqueça de assistir ao programa ao vivo.

Que horas acaba o BBB 23 hoje (12/02/23)?

Segundo programação da TV aberta da Globo, o reality terá por volta de 1 hora e 30 minutos de duração, terminando 00h45min nos dias úteis da semana (segunda a sexta-feira).

O BBB segue no canal de TV fechada Multishow, com uma hora ao vivo direto da casa após a edição da TV Globo, e no streaming GloboPlay, 24 horas por dia, para assinantes.

Horário do BBB 23: programação da semana e que horas começa cada dia

De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 23:

Segunda-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Terça-feira - A partir das 22h35min (horário de Brasília)

- A partir das 22h35min (horário de Brasília) Quarta-feira - A partir das 22h40min (horário de Brasília)

- A partir das 22h40min (horário de Brasília) Quinta-feira - A partir das 22h20min (horário de Brasília)

- A partir das 22h20min (horário de Brasília) Sexta-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Sábado - A partir das 22h15min (horário de Brasília)

- A partir das 22h15min (horário de Brasília) Domingo - A partir das 23h10min (horário de Brasília)

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Confira abaixo a lista dos grupos e seus integrantes.

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Eliminados

Tags