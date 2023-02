BBB 23: que horas começa hoje (09/02) e como vai ser programação

Reality tem prova do líder; veja como vai ser hoje, quinta, 09 de fevereiro (09/02/23), a programação do BBB 23 e que horas começa o reality

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) de hoje, quinta, 09 de fevereiro de 2023 (09/02/23), vai render muitas emoções.



Isso porque hoje tem Prova do Líder no BBB 23. Os brothers disputarão mais uma liderança, o que promete agitar o jogo.

Que horas começa hoje (09/02/23) o BBB 23 e como vai ser a programação?

O reality começa depois da novela Travessia, por volta das 22 horas e 25 minutos, horário de Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, quinta, 09, tem mais uma Prova do Líder no Big Brother Brasil. Dessa vez os participantes disputarão por mais uma liderença na casa, que traz benefícios como a imunidade e o poder de indicar alguem direto para o paredão.

Que horas acaba o BBB 23 hoje (09/02)?

Segundo programação da TV aberta da Globo, o reality terá por volta de 1 hora e 30 minutos de duração, terminando 00h45min.

O BBB segue no canal de TV fechada Multishow, com uma hora ao vivo direto da casa após a edição da TV Globo, e no streming GloboPlay, 24 horas por dia, para assinantes.

Horário do BBB 23: programação da semana e que horas começa cada dia

De acordo com a programação da TV Globo, o horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 23:

Segunda-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Terça-feira - A partir das 22h35min (horário de Brasília)

- A partir das 22h35min (horário de Brasília) Quarta-feira - A partir das 22h40min (horário de Brasília)

- A partir das 22h40min (horário de Brasília) Quinta-feira - A partir das 22h20min (horário de Brasília)

- A partir das 22h20min (horário de Brasília) Sexta-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Sábado - A partir das 22h15min (horário de Brasília)

- A partir das 22h15min (horário de Brasília) Domingo - A partir das 23h10min (horário de Brasília)

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Confira abaixo a lista dos grupos e seus integrantes.

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Eliminados

Tags