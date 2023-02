BBB 23: álcool, carências e ciúmes marcam a festa do líder Sapato

A segunda festa do líder do Big Brother Brasil 23 aconteceu nesta quarta-feira, 1º, e o tema escolhido por Cara de Sapato foi o universo das lutas. Na celebração, os brothers discutiram sobre relacionamentos e se divertiram bebendo os drinks disponíveis.

BBB 23: Sarah e Ricardo discutem sobre temperamento do brother

Repercutindo a confusão que aconteceu entre Ricardo e Key Alves durante a tarde, quando o brother furou a fila do banho, Sarah conversou com o participante apelidado de “Alface” sobre ele “se exaltar” em discussões na casa do BBB.

“Você não precisa perder a oportunidade de falar. Mas, para você, já que você sabe que você se exalta um pouco... Que você não é arrogante, mas que você fica nervoso, espera você organizar os seus pensamentos. Porque daí quando você falar você vai ser mais assertivo ainda. Eu acredito em você, ‘Facinho’”, disse Sarah.

Alface, por sua vez, respondeu que irá virar o jogo.

BBB 23: brothers casados relatam carência

Durante a festa de Sapato, a sister Marvvila beija o boneco de treino da decoração e brinca: “Meu marido veio me ver! Careca igual. É o que resta”, diz entre risadas. O brother Guimê a consola: “Só quem é casado entende ‘nós’ agora!”.

BBB 23: Ricardo flerta com Paula e “leva um fora”



Ricardo e Paula dançaram forró juntos durante a festa do líder. O brother ainda prometeu: “Até a final eu vou te dar um beijo”. No entanto, a participante apenas sorriu. “Não dá risada não. Eu gosto de você, você sabe disso”, insistiu o biomédico.

Paula, então, pediu que ele parasse. “Certeza? Absoluta? É para eu parar?”, perguntou Ricardo. “É sério”, ela respondeu. Os dois se afastaram em seguida.



BBB 23: Paula diz não querer relacionamento na casa



BBB 23: Fred Nicácio se preocupa com relação com Gabriel



Fred Nicácio e Domitila falaram sobre a relação do médico com o ator Gabriel Santana. Ciúmes e relacionamentos foram pauta da conversa.

Domitila disse achar que Gabriel pode estar se sentindo usado por Nicácio, considerando que os dois se beijaram e, no dia seguinte, o médico falou que estava com saudades do marido.

“Toda vez você se arrepende. (...) Você já verbalizou: ‘Eu não tenho opções”, disse a miss. O médico perguntou se isso machucaria Gabriel e Domitila respondeu: “Eu nunca mais ficava com você [no lugar dele]”.

Nicácio ainda questiona se Domitila acha que o ator está interessado nele. “Sinceramente, eu acho que no começo ele estava mais. Mas você botou ele numa posição que ele tem que se proteger. Ele tem que proteger a imagem dele, porque ele merece muito mais do que isso”, ela respondeu.

A miss continua: “Você sabe que aqui na casa, não é uma semana por vez, é um dia de cada vez. E do meu ponto de vista, todos os dias você quer ele. Por isso que eu falei, seja primeiro sincero com você. (...) Você falou uma coisa pra mim, eu fiquei pensando. Você falou: ‘Eu me passei, eu fui atrás dele e ele não quis’. Mas isso é arrogância. Chegar uma noite, ir atrás dele e querer que funcione”.

“O que você me falou foi: 'A gente pega quem a gente quiser, sem trocar emoção'. Mas tu não pode ficar três meses com a mesma pessoa, construir uma história, sem colocar emoção”, continuou Domitila.

BBB 23: Gabriel “dá fora” em Fred Nicácio

Após conversar com Domitila, Fred Nicácio buscou Gabriel Santana para falar sobre a relação dos dois. Na discussão, o médico perguntou o que o ator sente em relação aos dois e ele respondeu que passou por um “choque”.

Gabriel disse que se considera “muito livre” e sentiu que os participantes do BBB não estavam numa “vibe” de "pegação sem compromisso".

“Nesse contexto, desse lugar de pegação sem compromisso, teria eu e você. E você ainda tem um relacionamento lá fora”, disse o ator

Ela continua o desabafo: “Eu me assumi bissexual no programa, então é muita coisa nova pra mim, me expor nesse contexto da bissexualidade. Pra mim foi maneiríssimo a gente se pegar, flertei com você porque eu queria muito, te acho lindo. Eu sinto que a gente tem coisas para viver, mas eu não sei se é no programa”.

O médico responde: “Eu só não queria que você se sentisse um objeto, usado. Porque quando você me falou: ‘Eu sou capaz de ficar com uma pessoa, me apaixonar por ela por uma noite e no outro dia nada’. Eu falei 'cara, é isso, isso é massa, é saudável demais'. Porque isso é um nível de maturidade que as pessoas não costumam ter”.

Em sequência, Gabriel afirma que está resolvido entre os dois. “Pra ser sincero, amigo, você nem é o meu perfil de homem. Mas você é tão legal, a gente se conectou tanto, que eu quis ficar com você”.

O médico ainda questiona sobre como o artista se sente diante de seu relacionamento aberto e com as falas sobre o marido. Mas o ator responde: “Amigo, eu quero que você fale da sua vida, fale do seu casamento. Eu não tenho esse caô”.

Então, Nicácio continua: “É porque é importante pra mim, eu saber que você está bem. Eu quero que você se sinta bem com qualquer coisa que aconteça. Eu adoro dormir com você, sabe? Eu adoro fazer isso. (...) Eu quero poder fazer isso com você sem me preocupar se eu tô te machucando com isso”.

Por fim, Gabriel diz que não nutre expectativas com o médico fora do BBB e Nicácio ressalta: “Vamos viver aqui dentro”.



