Enquete BBB 23: quem sai no Quarto Secreto? Parcial hoje, 26

A votação para quem será eliminado no Quarto Secreto continua até a noite de hoje, 26. Veja resultados parciais da enquete para quem deve sair do BBB 23

Fred e Marília foram a dupla mais votada no primeiro paredão do Big Brother Brasil 23 e estão no Quarto Secreto. Só um dos dois continuará no BBB, e dependem da votação do público no Gshow até a noite de hoje, quinta, 26.

Com 69,26% dos votos, Fred e Marília foram escolhidos pelo público para irem ao Quarto Secreto, onde estão isolados dos outros 20 participantes do programa. Até a noite de hoje, quinta, 26, a votação para decidir quem será o primeiro eliminado do BBB 23 ficará aberta.

BBB 23: quem será o eliminado do Quarto Secreto? Veja resultados da enquete

Os resultados da enquete do O POVO mostram que o mais votado para ser eliminado do BBB23 é Fred Nicácio, com 52,30% dos votos; Marília está em segundo lugar com 47,70% dos votos.

A votação será encerrada pelo Gshow na noite de hoje, 26, quando o primeiro eliminado do programa será anunciado pelo apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

Os dois participantes receberam cinco "cards" de áudio ao entrarem no Quarto Secreto e puderam ouvir o que os participantes que continuaram na casa diziam, além de terem acesso a diversas câmeras distribuídas pelos cômodos.

