Enquete Paredão BBB 23: votação parcial do Quarto Secreto hoje, 24

Duas duplas formam o primeiro paredão do BBB 23: Fred Nicácio e Marília, e Key Alves e Gustavo. A decisão do paredão acontece na noite desta terça, 24, após o encerramento da votação no site do Gshow. Vote na enquete do O POVO para escolher a dupla que deve ir ao Quarto Secreto.

Enquete Paredão BBB 23: votação parcial e atualizada do Quarto Secreto hoje (24/01)

Na enquete do O POVO para escolher qual dupla deve ser levada ao Quarto Secreto, o par mais votado é Fred Nicácio e Marília, com 61,26% dos votos. Key Alves e Gustavo, como a única outra dupla indicada, ficam com os restantes 38.74% dos votos.

Quarto Secreto: como funciona a dinâmica no BBB 23?

A primeira semana de BBB 23 saiu dos moldes das edições anteriores. As novidades já começaram com a Casa de Vidro, que pela primeira vez foi realizada antes do início do programa.

Com a entrada dos brothers e das sisters na casa, as duplas foram anunciadas, de acordo com os votos do público; cada um dos 22 participantes foi colocado em um par para as provas, dinâmicas e o paredão.

A eliminação da primeira semana seguiu o padrão de quebra das expectativas. No primeiro paredão do BBB 23, os participantes não serão eliminados hoje, terça-feira, 24. A dupla mais votada será levada ao Quarto Secreto, e o público poderá escolher qual dos dois participantes deseja tirar do BBB 23.

A partir da entrada da dupla no Quarto Secreto, uma segunda votação será aberta, e ficará disponível até a noite de quinta-feira, 26.

