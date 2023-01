BBB 23: Confira detalhes da festa surpresa e embates entre brothers

Após a primeira prova do líder da edição que coroou Bruna Griphao e Larissa, o jogo esquentou no BBB 23. Depois de muitas conversas sobre votos, nessa sexta-feira, 20, os participantes foram surpreendidos com uma festa que rendeu discussões entre sisters e brothers, além das fofocas.

Líderes coroadas

Bruna Griphao e Larissa inauguraram o Quarto do Líder durante a madrugada e descobriram as ações da Central de Controle. As sisters não perderam tempo e já foram dar aquela espiada! Esta é uma das novidades deste ano.

Elas estrearam a nova ação que permite ouvir o áudio dos brothers e escutaram o momento em que Gustavo e Key Alves conversavam sobre elas no Quarto Fundo do Mar. "As máscaras caíram", reagiu Bruna, revelando que a dupla é a principal opção de voto.

Os outros participantes também já organizam seus votos. Key Alves, por exemplo, mirou na Prova do Anjo e revelou que vai imunizar Fred Nicácio e Marília se sair vencedora da disputa.

Por outro lado, Bruna Griphao começou a repensar estratégias para tentar proteger Gabriel, que ela considera ser um forte nome para encarar a primeira berlinda.

Debates durante a festa

A festa surpresa animou os brothers, mas não foi o suficiente para que parassem de conversar sobre o jogo. Logo no início da festa, Bruna e Larissa discutiram. A professora de Educação Física disse que ficou incomodada com a forma que a atriz revelou em quem daria o voto e disparou: "A partir da semana que vem é cada um por si, aí tu pensa o que quiser. Agora, tu tem que pensar em nós duas".

Gustavo e Key Alves também conversaram bastante sobre as suas estratégias. O fazendeiro contou sua percepção sobre uma atitude de Gabriel, e, no fim da noite, a sister disse para o brother que seus rivais no jogo vão sair 'um por um'.

E cada vez mais se confirma que Key Alves e Bruna terão muitos embates pela frente. Conversando com brothers na área externa, a jogadora de vôlei chamou a atriz de incoerente e disse que não sente verdade nela. Em outro momento, a sister também revelou que estava com um "pé atrás" com MC Guimê.

Mais tarde, durante a festa, Marília fez comentários afiados sobre Gabriel. A sister disse que o modelo estava 'se achando muito', 'debochando' deles e 'tirando onda'.

Clima romântico

E falando em romance, os envolvimentos dos casais Gustavo e Key Alves e Bruna Griphao e Gabriel não terminaram na última festa. Nessa madrugada, o caubói revelou que não se arrependeu de ter ficado com a jogadora de vôlei, e Bruna Griphao citou até a palavra ‘casamento’ ao conversar sobre Gabriel com Larissa.

Madrugada de choro



E o que tinha tudo para ser a primeira noite de paz no Quarto do Líder se transformou numa desavença. Bruna Griphao e Larissa discutiram sobre o que tinham visto e entendido durante a espiada no Quarto Fundo do Mar pela central de controle.

"Você está me chamando de mentirosa?", pergunta Larissa. "Pode ficar no teu quarto, parabéns, aproveita o teu quarto", finaliza a professora de Educação Física ao deixar o cômodo.

Larissa foi chorar na sala e recebeu o apoio de Bruno. Já Griphao foi consolada por Fred e, principalmente, por Gabriel.

