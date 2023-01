BBB 23: que horas começa hoje (18/01) e como vai ser programação

O Big Brother Brasil 23 de hoje, quarta, 18 de janeiro de 2023 (18/01/23), terá a primeira festa da temporada e com isso os brothers poderão relaxar depois dos primeiros dias intensos que tiveram.

Vale lembrar que, em apenas três dias do reality, a movimentação do jogo já está intensa com uma prova valendo imunidade no primeiro dia e o Jogo da Discórdia nessa terça, 17.

Que horas começa hoje (18/01/23) o BBB 23 e como vai ser a programação?

O terceiro dia da casa será de festa no BBB 23, que promete render entretenimento ao público. Isso porque a cantora Anitta garantiu sua participação especial na noite dos brothers.

Essa será a primeira festa da temporada e por isso o seu tema ainda não foi divulgado. O reality começa depois da novela das 21 horas, por volta das 22h30min, horário de Brasília.

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 23 começa a partir das 22h30min (horário de Brasília).

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação. Confira os horários divulgados pela TV Globo para o BBB 23:

Segunda-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Terça-feira - A partir das 22h35min (horário de Brasília)

- A partir das 22h35min (horário de Brasília) Quarta-feira - A partir das 22h40min (horário de Brasília)

- A partir das 22h40min (horário de Brasília) Quinta-feira - A partir das 22h20min (horário de Brasília)

- A partir das 22h20min (horário de Brasília) Sexta-feira - A partir das 22h45min (horário de Brasília)

- A partir das 22h45min (horário de Brasília) Sábado - A partir das 22h15min (horário de Brasília)

- A partir das 22h15min (horário de Brasília) Domingo - A partir das 23h10min (horário de Brasília)

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

BBB 23: os participantes da edição

