BBB 22: que horas começa hoje, 27/02, horário e dinâmica

Sexto paredão da temporada será formado neste domingo; saiba o que mais vai ter no programa de hoje, 27 (27/02), que horas começa e as últimas notícias do reality show

O Big Brother Brasil (BBB 22) de hoje, domingo, 27 de fevereiro (27/02), terá na edição de hoje a sexta formação de paredão, influenciada pela nova dinâmica da casa. Arthur Aguiar e Lucas já estão no Paredão, após terem sido os primeiros eliminados da prova do Líder. Reality tem apresentação de Tadeu Schmidt. Após decisão em conjunto, Paulo André foi escolhido para ser o sexto líder da edição e indicará uma pessoa direto ao paredão.

Um total de 15 participantes ainda compõem o elenco desta edição de 2022, dentre eles o cearense Vinicius, do grupo pipoca. Diariamente a emissora transmite o programa, além de momentos extras nas redes sociais e no serviço de streaming Globoplay. Agora, Larissa e Gustavo, da casa de vidro, também fazem parte do elenco do reality show.

BBB 22: que horas começa o programa hoje, 27/02?

De acordo com a programação da TV Globo, o BBB 22 está previsto para começar neste domingo (27/02), a partir das 23 horas e 10 minutos (horário de Brasília), após o Fantástico. Programa terá resumo da dinâmica da casa e formação do sexto paredão.

Após Arthur Aguiar e Lucas serem os primeiros eliminados da prova do Líder, o paredão desta semana terá a casa dividida em duplas. Cada dupla dá um voto em consenso no confessionário e o jogador que fez dupla com o líder tem voto com peso dois. Entenda mais o cronograma de hoje.

O horário do programa é alterado de acordo com o dia da semana devido às dinâmicas do reality, como o Paredão, Prova do Líder e a Eliminação.

BBB 22: onde assistir o programa?

O BBB 22 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira. Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segundas aos sábados; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) aos domingos. Além da transmissão da emissora, a plataforma também disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo. Saiba como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 22: os paredões da edição

BBB 22: os líderes da edição

Primeiro líder: Douglas Silva; ele indicou Naiara

Douglas Silva; ele indicou Segundo líder: Tiago Abravanel; ele indicou Rodrigo

Tiago Abravanel; ele indicou Terceira líder: Jade Picon; ela indicou Arthur



Jade Picon; ela indicou Quarta líder: Jade Picon; ela indicou Arthur

Jade Picon; ela indicou Quinto líder: Lucas; ele indicou Brunna

Lucas; ele indicou Sexto líder: XXX; ele vai indicar alguém hoje (27/02)

BBB 22: veja a lista dos participantes confirmados

Os fãs do reality Big Brother Brasil (BBB 22) conheceram na última sexta-feira, 14 de janeiro (14/01), os nomes dos participantes da nova edição do programa da TV Globo. Este ano, a dinâmica de participantes do grupo Camarote e do grupo Pipoca se mantém na edição de 2022. Dentre os nomes de famosos especulados para o reality, estão a influencer Jade Picon e as cantoras Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Confira a lista dos participantes confirmados:

BBB: confira a retrospectiva

