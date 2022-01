Enquete BBB 22: Luciano será o primeiro eliminado, indica parcial final

Dançarino está no primeiro paredão do BBB 22 com a manicure Natália e a cantora Naiara Azevedo. Outras parciais de hoje, terça-feira (25/01), seguiam apontando Luciano como o primeiro eliminado do reality.

Luciano será o primeiro eliminado do Big Brother Brasil (BBB 22), aponta parcial de enquete do O POVO sobre o reality da TV Globo. O dançarino disputa permanência na casa mais vigiada do País contra Naiara e Natália. Ele tem 43% dos votos do público nesta terça-feira, 25 (25/01).

Segunda parcial indicava 40% de rejeição de Luciano. Natália e Naiara estão quase empatadas na votação: enquanto a manicure tem 29% dos votos, a cantora sertaneja tem 28%. A formação de paredão aconteceu no último domingo, 23. Naiara foi indicada pelo líder Douglas Silva, Luciano foi a indicação contragolpe de Naiara, e Natália esteve entre os mais votados da casa.

Sobre o assunto BBB e k-pop: conheça os grupos que o cearense Vyni menciona no reality

BBB 22 ao vivo hoje, 25/01: onde assistir, que horas começa e qual dinâmica

BBB 22: cearense Vyni é o mais escolhido para compor pódio da final

BBB 22: Naiara promete nova postura: "Aqui não é colônia de férias"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

BBB 22: veja quem votou em quem no paredão

No primeiro paredão do BBB 22, cada participante da casa deveria votar em duas pessoas. Confira abaixo as indicações:

Douglas (líder) indicou Naiara Azevedo direto ao paredão;

Rodrigo votou em Pedro Scooby e Paulo André;



Bárbara votou em Natália e Jessilane;



Laís votou em Pedro Scooby e Paulo André;



Arthur votou em Natália e Brunna;



Brunna votou em Lucas e Natália;



Eliezer votou em Pedro Scooby e Natália;



Eslovênia votou em Jessilane e Natália;



Jade votou em Lucas e Vinicius;



Jessilane votou em Pedro Scooby e Paulo André;

Linn votou em Lucas e Jade;

Lucas votou em Brunna e Pedro Scooby;

Luciano votou em Jade e Natália;

Maria votou em Jade e Natália;

Naiara votou em Lucas e Jade;

Natália votou em Jade e Pedro Scooby;

Paulo André votou em Jessilane e Brunna;

Pedro Scooby votou em Jessilane e Eliezer;

Tiago votou em Lucas e Jade;

Vinicius votou em Jade e Pedro Scooby.

BBB 22: como foi formado o paredão

No paredão de domingo, 23, foram quatro pessoas: uma por indicação do líder, uma por contragolpe e duas por votação da casa. Após a prova do bate-volta, foi definido o paredão triplo.

Rodrigo, por vencer a prova do anjo, não podia ser indicado ao paredão: nesta semana, o anjo foi autoimune.

Douglas Silva, líder da semana, colocou Naiara Azevedo para o paredão. No contragolpe, ela puxou Luciano. Os mais votados da casa na primeira semana, com sete indicações, foram Pedro Scooby, Jade Picon e Natália Deodato.

Devido ao empate, Douglas teve que escolher quem seriam as duas indicações da casa para o paredão. Ele salvou Pedro Scooby, mandando Jade e Natália para a berlinda.

Na prova do bate-volta competiram Jade, Luciano e Natália - Naiara, indicação do líder, vai direto para o paredão. Jade venceu a disputa e se livrou da eliminação.

Deste modo, o primeiro paredão do BBB 22 ficou definido como Luciano, Naiara e Natália.

BBB 22: quem é o líder, o anjo e o monstro da semana?

Líder da semana: Douglas

Anjo da semana: Rodrigo

Monstro da semana: Naiara e Eliezer



Paredão da semana: Luciano, Naiara e Natália



Tags