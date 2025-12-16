Enquete Uol A Fazenda: disputa acirrada na última roça; quem sai

Enquete parcial do Uol aponta favoritos e mais ameaçados da 14ª e última roça de A Fazenda 17 / Crédito: Divulgação/Record

A Fazenda 17: como a 14ª Roça foi formada?

A última roça da edição foi formada após a eliminação de Kathy na noite anterior. Com isso, os seis participantes restantes procuram convencer o público a permanecer no programa. Na roça anterior, ao invés da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou a mercê de uma prova de agilidade. Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova, sendo o primeiro a ser confirmado na “roça especial”.

O resto dos participantes foi divido em duplas. Os pares definidos foram: Duda e Saory, Dudu e Kathy, Walério e Mesquita. A prova consistia em levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. Para isso, eles tinham que trabalhar juntos, com um jogador no topo de uma torre dando as coordenadas, enquanto o parceiro ficava embaixo, movimentando alavancas que giravam espelhos e refletiam as luzes até o lugar certo. Quem escapou da roça foi Duda e Saory, que conseguiram cumprir a prova no menor tempo. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça com Fabiano.