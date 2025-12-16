Enquete Uol A Fazenda: disputa acirrada na última roça; quem sai

Enquete Uol A Fazenda 17: quem sai hoje na última roça?A votação parcial da enquete Uol indica quem são os prováveis quatro finalistas de A Fazenda 17; confira quem deve sair nesta terça-feira, 16
A 14ª e última roça de A Fazenda 17 coloca frente a frente Duda Wendling, Dudu Camargo, Luiz Mesquita, Saory Cardoso, Walério Araújo e Fabiano Moraes.
Marcando o fim da edição com recorde de expulsões, os seis participantes disputam as posições de finalistas. Deles, dois serão eliminados.
Dependendo da escolha dos telespectadores para a conclusão da disputa, a votação realizada pela enquete do Uol já aponta os favoritos para a final e quem corre mais risco de eliminação.
A decisão será anunciada ao vivo nesta terça-feira, 16, após uma semana marcada por conflitos. No última berlinda, nessa segunda-feira, 15, Kathy Maravilha foi a eliminada.
Agora, a expectativa gira em torno das parciais da enquete, que funciona como um termômetro informal da opinião do público; confira a seguir.
A Fazenda 17: como a 14ª Roça foi formada?
A última roça da edição foi formada após a eliminação de Kathy na noite anterior. Com isso, os seis participantes restantes procuram convencer o público a permanecer no programa.
Na roça anterior, ao invés da clássica votação e da indicação do Fazendeiro, a sorte dos participantes ficou a mercê de uma prova de agilidade.
Por questões médicas, Fabiano Moraes, o pai de Viih Tube, ficou de fora da prova, sendo o primeiro a ser confirmado na “roça especial”.
O resto dos participantes foi divido em duplas. Os pares definidos foram: Duda e Saory, Dudu e Kathy, Walério e Mesquita.
A prova consistia em levar três luzes de lasers até a saída do labirinto. Para isso, eles tinham que trabalhar juntos, com um jogador no topo de uma torre dando as coordenadas, enquanto o parceiro ficava embaixo, movimentando alavancas que giravam espelhos e refletiam as luzes até o lugar certo.
Quem escapou da roça foi Duda e Saory, que conseguiram cumprir a prova no menor tempo. Como resultado, os outros quatro participantes foram direto para a roça com Fabiano.
Agora, os peões se reúnem para a última roça. Os quatro finalistas serão revelados na final do programa, exibida nesta quinta-feira, 18. Hoje, dois serão eliminados.
Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: quem deve ficar?
A consulta extraoficial já reúne mais de 146 mil votos até a produção desta matéria e mostra uma disputa apertada. No momento, o cenário está assim:
- Dudu Camargo - 36,06%
- Saory Cardoso - 20%
- Duda Wendling - 14,7%
- Fabiano Moraes - 12,07%
- Luiz Mesquita - 9,53%
- Walério Araújo - 7,65%
Pelos números parciais, Dudu Camargo desponta como favorito a ficar. Até o momento da produção desta matéria, os possíveis finalistas são Saory, Duda e Fabiano, além de Dudu.
Já com as menores aprovações do público até agora, Mesquita e Walério são os nomes mais ameaçados da noite.
Vale reforçar que a enquete do Uol não interfere no resultado oficial do programa, servindo apenas como indicação da tendência do público nas redes e plataformas digitais.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.