Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 11ª roça; quem sai hoje

A 11ª Roça de A Fazenda 17 promete mais uma eliminação disputada, segundo a enquete Uol atualizada / Crédito: Reprodução/R7

Com apenas dez peões na competição, a madrugada desta quinta-feira, 4, trouxe um forte indicativo sobre quem deve deixar A Fazenda 17. Confira abaixo a parcial atualizada da enquete Uol. Parciais mostram quais peões aparecem com desvantagem entre Tamires Assis, Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso, sugerindo quem pode iniciar os preparativos para deixar o confinamento.

– 34,73% Mesquita - 26,45% Segundo a consulta atualizada, Mesquita continua sendo o mais provável de ser eliminado nesta noite. A diferença entre os votos foi a queda de 1,71%, em comparação ao valor de 12h20. A disputa entre os roceiros está se desenrolando: apesar de Tamires ter apresentado um crescimento em preferência, Saory continua em vantagem. Mesmo com a atualização, os dados não são tão diferentes dos apresentados. Importante lembrar: a enquete do Uol serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa.

Como votar no site oficial: 1. Acesse o site oficial Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça. 2. Clique em “Vote” Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo. 3. Confirme o seu voto Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.