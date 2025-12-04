Enquete UOL A Fazenda: disputa acirrada na 11ª roça; quem sai hoje

Enquete Uol A Fazenda 17 atualizada: veja quem deve sair hoje na 11ª roçaLuiz Mesquita, Saory Cardoso ou Tamires Assis estão na 11ª roça de A Fazenda 17; confira quem lidera na preferência, segundo enquete atualizada da Uol
Com apenas dez peões na competição, a madrugada desta quinta-feira, 4, trouxe um forte indicativo sobre quem deve deixar A Fazenda 17. Confira abaixo a parcial atualizada da enquete Uol.
Parciais mostram quais peões aparecem com desvantagem entre Tamires Assis, Luiz Otávio Mesquita e Saory Cardoso, sugerindo quem pode iniciar os preparativos para deixar o confinamento.
Para continuar na disputa pelo prêmio do reality rural, os três participantes precisam dos votos decisivos do público. A eliminação acontece ao vivo nesta quinta-feira, 4.
Leia mais
Saiba como foi a dinâmica da Roça e veja parciais da enquete Uol com dados atualizados.
Enquete Uol A Fazenda 17: veja parciais atualizadas
A enquete extraoficial do público já indica um destino mais claro para os roceiros. Com mais de 278 mil votos até a produção desta matéria, o resultado parcial está assim:
- Saory – 38,82%
- Tamires – 34,73%
- Mesquita - 26,45%
Segundo a consulta atualizada, Mesquita continua sendo o mais provável de ser eliminado nesta noite. A diferença entre os votos foi a queda de 1,71%, em comparação ao valor de 12h20.
A disputa entre os roceiros está se desenrolando: apesar de Tamires ter apresentado um crescimento em preferência, Saory continua em vantagem. Mesmo com a atualização, os dados não são tão diferentes dos apresentados.
Importante lembrar: a enquete do Uol serve apenas como termômetro da preferência do público, sem impacto direto no resultado oficial do programa.
Como votar no site oficial:
1. Acesse o site oficial
Vá até o site www.r7.com. Na página inicial, haverá um destaque para A Fazenda 17. Clique na área da enquete da roça.
2. Clique em “Vote”
Você verá a foto e o nome dos participantes que estão na roça. Clique sobre o participante que você quer que continue no jogo.
3. Confirme o seu voto
Após clicar no peão escolhido, o sistema solicitará que você confirme. Basta clicar novamente para validar o voto.
4. Vote quantas vezes quiser
Não há limite de votos por CPF, login ou IP. Você pode votar quantas vezes desejar durante o período em que a enquete estiver aberta.
A votação oficial do programa é aberta semanalmente, logo após a formação da roça, que ocorre durante a edição exibida às terças-feiras, ao vivo. O público tem até a noite de quinta-feira para registrar seus votos.
A Fazenda 17: como a Roça foi formada
A formação da 11ª Roça ocorreu após uma noite movimentada. Dudu Camargo escapou da berlinda ao vencer, pela quarta vez, a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo.
Mesquita, vetado da prova, acabou permanecendo na Roça e desde então aparece como o nome mais rejeitado pelo público na votação paralela.