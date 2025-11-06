Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e sai hoje

Enquete Uol A Fazenda 17: veja quem lidera a votação e deve sair hojeRayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa disputam a preferência do público na sétima roça de A Fazenda 17, após a vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro
A sétima roça de A Fazenda 17 está oficialmente formada, e o público já se mobiliza para decidir quem deve deixar o reality rural.
As roceiras da vez são Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa, que disputam a permanência no jogo após a vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro, que garantiu imunidade ao cantor.
Como foi formada a 7ª roça de A Fazenda 17
A formação da roça aconteceu na terça-feira, 4, quando Rayane foi vetada da Prova do Fazendeiro e enviada diretamente à berlinda.
Já Tamires, Wallas e Yoná tiveram a chance de disputar o chapéu mais cobiçado do programa na noite seguinte, em uma dinâmica que testou agilidade, raciocínio e pontaria.
A Fazenda 17: quem está na roça e como está a votação parcial
Com a vitória de Wallas, a 7ª roça foi formada por Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa. Durante o programa ao vivo, as três roceiras fizeram seus apelos ao público, reforçando o desejo de continuar na disputa pelo prêmio milionário.
De acordo com a enquete do Uol sobre quem os telespectadores querem que fique já soma mais de 157 mil votos; a votação está acirrada. O resultado parcial mostra pequena diferença entre as participantes:
- Rayane Figliuzzi – 34,68%
- Tamires Assis – 33,98%
- Yoná Sousa – 31,34%
A enquete não influencia o resultado oficial da Record, mas serve como um termômetro da opinião do público nas redes sociais e portais.
