Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Rayane, Tamires ou Yoná?

Participe da enquete A Fazenda 17 e diga quem você quer que saia na 7ª Roça. / Crédito: Reprodução/R7

A sétima roça de A Fazenda 17 está formada. Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa disputam a permanência no reality após a vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro, que garantiu imunidade ao cantor. Saiba como a Roça foi formada e vote na enquete O POVO.

Em seguida, enfrentaram uma prova de mira, acertando alvos em uma parede que representava o sistema solar; quanto mais alto o acerto, maior a pontuação. Por fim, o equilíbrio foi decisivo: os participantes tiveram que encaixar bolas nos espaços corretos de uma mesa móvel, sem deixar o adversário sair na frente. Cada peão começou a prova com um número de moedas e, a cada derrota, perdia parte delas. Quem ficasse sem nenhuma era eliminado. No fim, Wallas Arrais manteve suas moedas e garantiu o título de Fazendeiro, escapando da roça.

