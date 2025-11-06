Enquete A Fazenda 17: quem sai hoje? Rayane, Tamires ou Yoná?Após vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro, Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa enfrentam a 7ª roça do reality rural
A sétima roça de A Fazenda 17 está formada. Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa disputam a permanência no reality após a vitória de Wallas Arrais na Prova do Fazendeiro, que garantiu imunidade ao cantor.
Saiba como a Roça foi formada e vote na enquete O POVO.
A Fazenda 17: como foi a Prova do Fazendeiro
A dinâmica que decidiu o novo Fazendeiro da semana aconteceu na quarta-feira, 5, e exigiu agilidade, raciocínio e pontaria dos participantes.
Apenas Tamires, Wallas e Yoná participaram da disputa. Rayane foi vetada durante a formação da berlinda na terça-feira, 4, e, portanto, foi direto para a roça.
Desafios de raciocínio e precisão
Na primeira etapa, os peões precisaram montar um quebra-cabeça no menor tempo possível. Logo depois, testaram a pontaria ao lançar objetos em uma pista, tentando alcançar a maior distância sem ultrapassar o limite determinado.
Em seguida, enfrentaram uma prova de mira, acertando alvos em uma parede que representava o sistema solar; quanto mais alto o acerto, maior a pontuação.
Por fim, o equilíbrio foi decisivo: os participantes tiveram que encaixar bolas nos espaços corretos de uma mesa móvel, sem deixar o adversário sair na frente.
Cada peão começou a prova com um número de moedas e, a cada derrota, perdia parte delas. Quem ficasse sem nenhuma era eliminado. No fim, Wallas Arrais manteve suas moedas e garantiu o título de Fazendeiro, escapando da roça.
Quem está na 7ª roça de A Fazenda 17
Com a vitória de Wallas, o trio formado por Rayane Figliuzzi, Tamires Assis e Yoná Sousa acabou na berlinda desta semana.
Durante o programa ao vivo, as três roceiras fizeram suas defesas e pediram o apoio do público para continuarem na disputa pelo prêmio milionário.
