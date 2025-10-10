Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A Fazenda 17: quem lidera a enquete Uol Favorito após 3ª Roça?

A Fazenda 17: veja quem lidera a enquete Uol Favorito após 3ª eliminação

Após a saída de Guilherme Boury, o público já tem seus favoritos na disputa. Veja quem está na frente na enquete Uol e como ficou o ranking atualizado
Autor Izabele Vasconcelos
Izabele Vasconcelos Autor
Com a eliminação de Guilherme Boury na terceira roça de A Fazenda 17, os internautas voltaram suas atenções para os peões que seguem no jogo.

A enquete Uol, que mede a popularidade dos participantes, mostra quem está ganhando força e quem precisa se recuperar para seguir firme na disputa.

A Fazenda 17: quem é o terceiro eliminado da temporada

Na noite dessa quinta-feira, 9, o ator Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de A Fazenda 17. Ele recebeu apenas 22,98% dos votos para continuar no programa, sendo o menos votado entre os três indicados à roça.

Boury disputou a permanência com Carol Lekker e Yoná Sousa. A primeira a ser salva foi Carol, que retornou à sede para comemorar com os colegas.

Logo depois, Adriane Galisteu anunciou que Yoná também permaneceria no jogo, decretando a saída do ator.

Após deixar o confinamento, Boury participou da tradicional “Cabine de Descompressão”, com o apresentador Lucas Selfie. No bate-papo, o ex-peão revelou quem considera o maior estrategista do reality.

“Pra mim, o maior jogador ali é o Dudu. Um cara articulador, ardiloso, sabe do entretenimento e o que tem que fazer”, disse Guilherme.

Enquete A Fazenda 17: quem lidera após a terceira eliminação

Com a saída de Guilherme, os fãs do reality seguem votando nas enquetes online para apontar seus favoritos. Na enquete Uol, que já ultrapassa 1.300 votos, a liderança é de Saory Cardoso, com 21,74% das intenções.

Na segunda colocação está Yoná Sousa, com 17,27%, seguida por Dudu Camargo, que soma 14,07% e mantém boa popularidade mesmo com polêmicas recentes no programa.

O quarto lugar é ocupado por Toninho Tornado, com 12,88%, enquanto Fernando Sampaio aparece logo atrás com 11,24%.

A Fazenda 17: ranking completo da enquete Uol

Confira a classificação parcial dos participantes de A Fazenda 17 segundo a enquete:

