A Fazenda 17: quem lidera a enquete Uol Favorito após 3ª Roça?

A Fazenda 17: veja quem lidera a enquete Uol Favorito após 3ª eliminaçãoApós a saída de Guilherme Boury, o público já tem seus favoritos na disputa. Veja quem está na frente na enquete Uol e como ficou o ranking atualizado
Com a eliminação de Guilherme Boury na terceira roça de A Fazenda 17, os internautas voltaram suas atenções para os peões que seguem no jogo.
A enquete Uol, que mede a popularidade dos participantes, mostra quem está ganhando força e quem precisa se recuperar para seguir firme na disputa.
A Fazenda 17: quem é o terceiro eliminado da temporada
Na noite dessa quinta-feira, 9, o ator Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de A Fazenda 17. Ele recebeu apenas 22,98% dos votos para continuar no programa, sendo o menos votado entre os três indicados à roça.
Boury disputou a permanência com Carol Lekker e Yoná Sousa. A primeira a ser salva foi Carol, que retornou à sede para comemorar com os colegas.
Logo depois, Adriane Galisteu anunciou que Yoná também permaneceria no jogo, decretando a saída do ator.
Após deixar o confinamento, Boury participou da tradicional “Cabine de Descompressão”, com o apresentador Lucas Selfie. No bate-papo, o ex-peão revelou quem considera o maior estrategista do reality.
“Pra mim, o maior jogador ali é o Dudu. Um cara articulador, ardiloso, sabe do entretenimento e o que tem que fazer”, disse Guilherme.
Enquete A Fazenda 17: quem lidera após a terceira eliminação
Com a saída de Guilherme, os fãs do reality seguem votando nas enquetes online para apontar seus favoritos. Na enquete Uol, que já ultrapassa 1.300 votos, a liderança é de Saory Cardoso, com 21,74% das intenções.
Na segunda colocação está Yoná Sousa, com 17,27%, seguida por Dudu Camargo, que soma 14,07% e mantém boa popularidade mesmo com polêmicas recentes no programa.
O quarto lugar é ocupado por Toninho Tornado, com 12,88%, enquanto Fernando Sampaio aparece logo atrás com 11,24%.
A Fazenda 17: ranking completo da enquete Uol
Confira a classificação parcial dos participantes de A Fazenda 17 segundo a enquete:
- Saory Cardoso – 21,74%
- Yoná Sousa – 17,27%
- Dudu Camargo – 14,07%
- Toninho Tornado – 12,88%
- Fernando Sampaio – 11,24%
- Ray Fligliuzzi – 10,87%
- Matheus Martins – 8,12%
- Gabi Spanic – 1,04%
- Wallas Arrais – 0,52%
- Carol Lekker – 0,37%
- Duda Wendling – 0,37%
- Luiz Mesquita – 0,22%
- Nizam – 0,22%
- Walério Araújo – 0,22%
- Kathy Maravilha – 0,15%
- Michelle Barros – 0,15%
- Tamires Assis – 0,15%
- Will Guimarães – 0,15%
- Fabiano Moraes – 0,07%
- Martina Sanzi – 0,07%
- Shia Phoenix – 0,07%
- Creo Kellab – 0%
- Maria Caporusso – 0%
