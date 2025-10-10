A Fazenda 17: quem lidera a enquete Uol Favorito após 3ª Roça?

Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de 'A Fazenda 17' com 22,98% dos votos do público. Saiba quem é o favorito. / Crédito: Reprodução/Youtube/AFazenda

Com a eliminação de Guilherme Boury na terceira roça de A Fazenda 17, os internautas voltaram suas atenções para os peões que seguem no jogo. A enquete Uol, que mede a popularidade dos participantes, mostra quem está ganhando força e quem precisa se recuperar para seguir firme na disputa.

Leia mais Guilherme Boury em A Fazenda 17: conheça o ator e veja curiosidades Sobre o assunto Guilherme Boury em A Fazenda 17: conheça o ator e veja curiosidades A Fazenda 17: quem é o terceiro eliminado da temporada

Na noite dessa quinta-feira, 9, o ator Guilherme Boury foi o terceiro eliminado de A Fazenda 17. Ele recebeu apenas 22,98% dos votos para continuar no programa, sendo o menos votado entre os três indicados à roça. Boury disputou a permanência com Carol Lekker e Yoná Sousa. A primeira a ser salva foi Carol, que retornou à sede para comemorar com os colegas. Logo depois, Adriane Galisteu anunciou que Yoná também permaneceria no jogo, decretando a saída do ator.

Após deixar o confinamento, Boury participou da tradicional “Cabine de Descompressão”, com o apresentador Lucas Selfie. No bate-papo, o ex-peão revelou quem considera o maior estrategista do reality.

“Pra mim, o maior jogador ali é o Dudu. Um cara articulador, ardiloso, sabe do entretenimento e o que tem que fazer”, disse Guilherme. >> Siga o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp