Enquete Uol A Fazenda 17: votação atualizada; quem sai hoje, 2

Enquete Uol A Fazenda 17: confira qual peão é o mais cotado para sair na segunda roça da edição / Crédito: Reprodução/Instagram

O reality rural A Fazenda 17 se encaminha para a segunda roça da edição. A saída de mais um participante está prevista para acontecer na noite quinta-feira, 2, durante a exibição do programa ao vivo. Confira abaixo como está a votação atualizada da enquete do portal Uol e veja quem sai. A edição, transmitida pela RecordTV, teve sua estreia no dia 15 de setembro com 26 participantes, sendo Gabily a primeira eliminada com 26,95% dos votos. A roça atual é formada pela influenciadora digital Renata Müller, pelo estilista Walério Araújo e pela atriz Duda Wendling.