Enquete Uol A Fazenda 17: votação atualizada; quem sai hoje, 2

Enquete Uol A Fazenda 17: votação da roça atualizada; quem sai hoje (02/10)Segunda roça do reality A Fazenda 17 aponta a favorita para ficar no programa. Confira o resultado parcial da enquete e quem lidera a rejeição
O reality rural A Fazenda 17 se encaminha para a segunda roça da edição. A saída de mais um participante está prevista para acontecer na noite quinta-feira, 2, durante a exibição do programa ao vivo. Confira abaixo como está a votação atualizada da enquete do portal Uol e veja quem sai.
A edição, transmitida pela RecordTV, teve sua estreia no dia 15 de setembro com 26 participantes, sendo Gabily a primeira eliminada com 26,95% dos votos. A roça atual é formada pela influenciadora digital Renata Müller, pelo estilista Walério Araújo e pela atriz Duda Wendling.
A enquete realizada pelo Uol já indica as preferências do público quanto ao possível peão eliminado. Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação oficial do reality.
Enquete Uol A Fazenda 17: parcial da votação
De acordo com a enquete Uol, que já soma mais de 14 mil votos, Duda Wendling lidera a votação com 42,69% dos votos e se torna a favorita do público para ficar na casa.
Walério Araújo fica em segundo lugar com 37,78%, enquanto Renata Müller é a mais cotada para deixar o programa, com 19,53%. A votação oficial, no entanto, acontece no site do R7 e define quem continua no reality.
- Duda Wendling - 42,69%
- Walério Araújo - 37,78%
- Renata Müller - 19,53%
Como a Roça foi formada em A Fazenda 17
A dinâmica começou na terça-feira, 30, quando o fazendeiro da semana, Dudu Camargo, indicou Rayane Figliuzzi direto para o primeiro banquinho.
Na votação da sede, Matheus Martins recebeu 11 votos, mas Yoná Sousa usou o poder da chama laranja e transferiu todas as indicações para Walério Araújo, que terminou com 17 votos e foi direto para a berlinda.
Na sequência, Walério precisou puxar alguém da baia e escolheu Duda Wendling. Já no “Resta Um”, quem sobrou foi Renata Müller, completando o trio de indicados.
Antes da Prova do Fazendeiro, Renata vetou Duda da disputa, deixando a prova entre ela, Walério e Rayane. No fim, Rayane venceu e escapou da votação popular, garantindo o chapéu de fazendeira da semana.
A Fazenda 17: votos dos participantes
- Toninho Tornado votou em Matheus Martins
- Tamires Assis votou em Fernando Sampaio
- Renata Muller votou em Matheus Martins
- Yoná Sousa votou em Walério Araújo
- Michelle Barros votou em Gaby Spanic
- Creo Kellab votou em Matheus Martins
- Carol Lekker votou em Walério Araújo
- Shia Phoenix votou em Matheus Martins
- Kathy Maravilha votou em Walério Araújo
- Wallas Arrais votou em Matheus Martins
- Guilherme Boury votou em Matheus Martins
- Nizam Hayek votou em Matheus Martins
- Saory Cardoso votou em Walério Araújo
- Fabiano Moraes votou em Matheus Martins
- Martina Sanzi votou em Gaby Spanic
- Gaby Spanic votou em Fernando Sampaio
- Matheus Martins votou em Walério Araújo
- Duda Wendling votou em Walério Araújo
- Fernando Sampaio votou em Gaby Spanic
- Maria Caporusso votou em Fernando Sampaio
- William Guimarães votou em Carolina Lekker
- Walério Araújo votou em Matheus Martins
- Rayane Figliuzzi votou em Matheus Martins
- Luiz Otávio Mesquita votou em Matheus Martins