Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada; quem sai hoje, 12

Flor, Gui, Luana e Sacha disputam a 12ª Roça de A Fazenda 2024 / Crédito: Instagram / Flor , Gui, Luana e Sacha

Em suas últimas semanas, o programa A Fazenda chega à 12ª Roça com os participantes Flor Fernandez, Guilherme Vieira, Luana Targino e Sacha Bali. Os quatro peões disputam a preferência do público, com resultado previsto nesta quinta-feira, 12. Veja o resultado parcial da enquete Uol hoje, 12 de dezembro (12/12/24). Na votação do portal R7, os telespectadores devem indicar o seu jogador favorito para permanecer no reality show. Os dois menos votado serão eliminados, perdendo a chance de se tornar um dos finalistas.

Enquete Uol A Fazenda 2024: votação atualizada hoje (12/12); quem sai? Conforme a enquete realizada pelo Uol, Sacha Bali segue na preferência do público para continuar em A Fazenda. Até o momento, ele está com 38,58% dos votos. Já Gui Vieira está em segundo. Assim, de acordo com a enquete, Flor Fernandez e Luana Targino serão as eliminadas da roça de hoje, com 28,64% e 5,4% dos votos, respectivamente. Veja: 1° Sacha: 33,86% - fica



2° Gui: 32,11% - fica



3º Flor: 28,64% - eliminada



4° Luana Targino: 5,4% - eliminado Ao todo, foram registrados 267.828 votos.

Enquete Roça A Fazenda 2024: Flor, Gui, Luana ou Sacha? Quem sai? Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (12/12); quem sai? Diferente da enquete realizada pelo Uol, as votações da enquete do O POVO são para decidir quem sai do reality nesta quinta, 12. Portanto, segundo a audiência do O POVO, quem deve sair são as participantes Flor Fernandez e Luana Targino. Elas contam com 48,27% e 21,62%, respectivamente dos votos. Enquanto Sasha e Gui são os favoritos com apenas 16,45% e 13,61% dos votos, respectivamente, até o momento.

Flor Fernandez - 48,27% - eliminada

Luana Targino - 21,62% - eliminada

Sasha Bali - 16,45%

Gui Vieira - 13,61% Ao todo, foram registrados 6.732 votos. Enquete A Fazenda 16: como foi a formação da Roça? A Fazenda 16 entrou na reta final com a formação de uma inédita roça quadrupla, envolvendo Sacha Bali, Flor, Luana e Gui. Com o cronograma acelerado, seis peões precisam deixar o reality nos próximos nove dias. Nesta quinta-feira, 12, dois participantes serão eliminados.

Indicação do Fazendeiro

O Fazendeiro Gilsão abriu a formação da roça indicando Sacha Bali. Ele justificou sua escolha mencionando o comportamento estratégico do peão: “Meu voto é no Sacha Bali. Tô só mostrando pro time dele que ele está jogando por ele usando eles”. Votação da casa

Na votação da casa, Yuri foi o mais votado, recebendo cinco votos. A distribuição ficou assim: Juninho, Sidney, Vanessa e Flor votaram em Yuri.



Gui, Yuri, Luana e Sacha votaram em Albert.

Escolhas estratégicas: Baia e Resta Um

Com o direito de puxar alguém da baia, Yuri escolheu Flor, que desabafou sobre o momento: “Tô morrendo de medo. Mas foi uma escolha minha de coração.”