Enquete Uol A Fazenda: votação roça atualizada; quem sai hoje, 10

Os peões disputam a preferência do público e quem receber menos votos será eliminado durante o programa desta noite.

Já Zaac e Cauê estão em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Assim, de acordo com a enquete, Cauê Fantin será o eliminado da roça de hoje, com 17,57% dos votos. Veja:

Conforme a enquete realizada pela Uol, Sacha segue na preferência do público para continuar na A Fazenda. Até o momento, ela está com 40,21% dos votos.

Enquete Roça A Fazenda 2024: Sasha, Cauê ou Zaac? Quem sai? VOTE

Enquete O POVO A Fazenda 2024: votação roça atualizada hoje (10/10); quem sai?

Na enquete realizada pelo O POVO, Cauê está em primeiro lugar na preferência do público, enquanto Sacha está com menos votos, significando sua possível eliminação no programa da A Fazenda hoje. Confira:

1° Cauê: 57,09% - fica



2° Zaac: 29,42% - fica



3° Sacha: 13,49% - eliminado



Ao todo, foram registrados 571 votos.