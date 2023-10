Enquete A Fazenda 2023: Cezar, Kally ou Simioni, quem deve ficar? Vote

Os peões Cezar, Kally e Simioni estão na Roça em A Fazenda e um deles será eliminado no programa de hoje. Vote em que deve permanecer no reality

A quinta Roça de A Fazenda 15 é formada por Cezar Black, Kally Fonseca e Kamila Simioni.

A fazendeira da semana, Jenny Miranda, indicou Kally para a Roça desta semana. Na dinâmica do Resta Um, Simioni sobrou e ocupou o segundo banquinho. Já Cezar Black foi direto para a Roça por causa do poder da Chama Laranja. O enfermeiro foi vetado da Prova do Fazendeiro por Simioni.

