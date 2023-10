Enquete 'A Fazenda': parcial mostra que Kally Fonseca deve se livrar da Roça

Os peões Cezar, Kally e Simioni estão na Roça em A Fazenda e um deles será eliminado no programa de hoje. Vote em que deve permanecer no reality

A fazendeira da semana, Jenny Miranda, indicou Kally para a Roça desta semana. Na dinâmica do Resta Um, Simioni sobrou e ocupou o segundo banquinho. Já Cezar Black foi direto para a Roça por causa do poder da Chama Laranja. O enfermeiro foi vetado da Prova do Fazendeiro por Simioni.

A Fazenda 2023: Lucas vence a Prova do Fazendeiro e dedica vitória a Rachel Sheherazade



Lucas disputou a Prova do Fazendeiro com Kally e Simioni e venceu a disputa. A prova clássica foi realizada pela primeira vez em A Fazenda 6. Nela, os peões vendados tinham que procurar duas peças da ferramenta que abre a caixa onde está guardada uma pá.

Lucas foi o primeiro a conseguir e usou as peças para desparafusar a caixa. Em seguida, ele cavou e encontrou as três agulhas para serem inseridas no painel.

Simioni e Kally também passaram para a próxima etapa, mas a cantora teve muita dificuldade em concluir a primeira fase.



Ao encontrar a quinta e última agulha, Lucas saiu gritando pelo Fazendão e tocou o sino com gosto!



Depois de vencer a prova e voltar para a sede, ele gritou: "Rachel Sheherazade, é pra você", em homenagem à jornalista que foi expulsa do reality na semana passada.

Enquete A Fazenda 2023: quem o público acha que deve permancer no reality show

A enquete produzida pelo O POVO indica a peoa Kally Fonseca como a preferida do público para permancer no programa. A cantora lidera com 64,26% contra 30,8% de Cezar Black.