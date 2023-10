A Fazenda: que horas começa hoje (19/10), onde assistir e dinâmica

A 15° edição de A Fazenda 2023 segue hoje, quinta-feira, 19; confira onde assistir ao reality show rural, que hora começa, a dinâmica do dia e mais

No entanto, a berlinda da semana foi cancelada após a expulsão da jornalista Rachel Sheherazade.

A Fazenda 2023 segue hoje, quinta-feira, 19 de outubro (19/10). O programa será diferente do que já é predefinido. Hoje seria o dia da roça da semana e de um peão ser eliminado pelo o púbico.

A Fazenda 2023: que horas começa hoje (19/10)?



O programa vai ao ar de segunda a sexta às 22h30min (horário de Brasília), e nos sábados e nos domingos, começa às 23h.

A Fazenda 2023: onde assistir ao programa hoje (19/10)?

Além de passar na TV aberta, pelo canal Record, é possível assistir à nova edição de A Fazenda online pelo PlayPlus, streaming da Record.

O programa vai ao ar e é transmitido para a plataforma em tempo real, bastando ter uma conta por lá. O login pode ser feito com e-mail ou credencial do Facebook.

A Fazenda 2023: dinâmica do dia de hoje (19/10)

A jornalista está fora de "A Fazenda 15". Após briga generalizada envolvendo a peoa e a influenciadora Jenny Miranda, a ex-apresentadora desrespeitou as regras do programa da Record TV ao colocar a mão no rosto da outra participante.