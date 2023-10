Enquete A Fazenda 2023: votação do fazendeiro atualizada (18/10)

O quarto peão eliminado no reality “A Fazenda 15” será definido pelo público nesta quinta-feira, 19.

Os quatro participantes que estão na roça são André Gonçalves, Jenny Miranda, Kally Fonseca e Nadja Pessoa.

No entanto, as três participantes poderão se livrar da berlinda com a Prova do Fazendeiro, que acontece hoje, dia 18. Quem ganhar a atividade, se livrará da roça.