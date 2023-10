A Fazenda: que horas começa hoje (05/10), onde assistir e dinâmica

A 15° edição de A Fazenda 2023 segue hoje, quinta-feira, 5; confira onde assistir ao reality show rural, que hora começa, a dinâmica do dia e mais

A Fazenda 2023: onde assistir ao programa hoje (05/10)?

Além de passar na TV aberta, pelo canal Record, é possível assistir à nova edição de A Fazenda online pelo PlayPlus, streaming da Record.

O programa vai ao ar e é transmitido para a plataforma em tempo real, bastando ter uma conta por lá. O login pode ser feito com e-mail ou credencial do Facebook.

A Fazenda 2023: dinâmica do dia de hoje (05/10)

O programa exibe hoje, 5, a eliminação de mais um participante do reality show. Laranjinha, Sander e Tonzão estão na segunda Roça de A Fazenda 15 e quem for o menos votado pelo público para permanecer na casa, sairá do reality show.

O reality também exibe como foi a movimentação do jogo durante o dia.