A Fazenda 2023: começa que horas hoje (20/09) e onde assistir

A 15° edição de A Fazenda estreia oficialmente hoje, quarta-feira, 20; confira onde assistir ao reality show rural, o horário, a dinâmica do dia e mais

A Fazenda 15 exibe hoje, quarta-feira, 20 de setembro (20/09). A pré-estreia do programa aconteceu nesta segunda-feira, 19. Adriane Galisteu, além de introduzir a chegada dos peões na sede, apresentou também os dez nomes que completam a lista do Paiol.

A Fazenda 2023: onde assistir ao programa hoje (20/09)?

Além de passar na TV aberta, pelo canal Record, é possível assistir à nova edição de A Fazenda online pelo PlayPlus, streaming da Record.

O programa vai ao ar e é transmitido para a plataforma em tempo real, bastando ter uma conta por lá. O login pode ser feito com e-mail ou credencial do Facebook.

A Fazenda 2023: dinâmica do dia de hoje (20/09)

O programa estreou oficialmente há um dia, mas já teve momentos marcantes, como o primeiro beijo da edição. O reality vai exibir os melhores momentos da estreia e do confinamento dos 18 participantes nesta quarta-feira.

Além disso, quem está em casa vai poder ver a interação dos 10 famosos que estão no paiol. Só quatro pessoas vão poder entrar oficialmente no jogo, e quem decidirá é o público por meio de votações no R7. O resultado será exibido na quinta-feira, 21.