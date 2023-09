A Fazenda 2023: começa que horas hoje (19/09) e onde assistir

A Fazenda 15 começa hoje, terça-feira, 19 de setembro (19/09). A pré-estreia do programa aconteceu nesta segunda-feira, 19. Adriane Galisteu, além de introduzir a chegada dos peões na sede, apresentou também os dez nomes que completam a lista do Paiol.

A Fazenda 2023: onde assistir ao programa hoje (19/09)?

Além de passar na TV aberta, pelo canal Record, é possível assistir à nova edição de A Fazenda online pelo PlayPlus, streaming da Record.

O programa vai ao ar e é transmitido para a plataforma em tempo real, bastando ter uma conta por lá. O login pode ser feito com e-mail ou credencial do Facebook.

A Fazenda 2023: dinâmica do dia de hoje (19/09)

Mesmo sendo a estreia do programa, os peões já foram inseridos em dinâmicas no jogo. Hoje, dia 19, vai ao ar uma atividade que foi feita logo nas primeiras horas de convívio do grupo. A dinâmica consiste em uma seleção para a Prova do Fazendeiro.

Além disso, o episódio vai mostrar os participantes do paiol, que ainda aguardam a decisão do público de quem serão as quatro pessoas a entrar oficialmente no reality show rural. O resultado vai ser divulgado na quinta-feira, dia 21.