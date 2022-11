A Fazenda 2022: que horas começa hoje (01/11) e dinâmica do dia

Dia de formação de roça em A Fazenda 2022 hoje, terça, 1º de novembro (01/11). Saiba onde assistir, horário, programação e dinâmica do dia

A Fazenda 2022 exibe hoje, terça-feira, 1º de novembro (01/11), a sétima formação da Roça do reality show da TV Record.



Sob o comando da apresentadora Adriane Galisteu, a nova temporada do reality segue com sua sede em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e começa às 23 horas (horário de Brasília), com exceção dos sábados e domingos, em que os horários variam.



Neste ano, a atração promete render muito entretenimento aos telespectadores, além de novas dinâmicas e um elenco polêmico. Ao todo, a nova edição do programa conta com um elenco composto por 21 participantes.

A Fazenda 2022: que horas começa e dinâmica de hoje (01/11)

A Fazenda 14 será transmitida diariamente a partir das 23 horas (horário de Brasília).

Seguindo o cronograma diário, o 41º episódio do reality show transmitido hoje, terça, 1º, exibirá a formação da sétima roça do reality show - três participantes serão indicados para passar pelo voto popular.

A votação dos peões sofrerá interferência devido ao poder das chamas, obtido pelo ganhador da Prova de Fogo realizada ontem, segunda, 3 de outubro.

A Fazenda 2022: onde assistir ao vivo

A Fazenda 14 terá transmissão diária pela Record TV, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir ao reality show pela plataforma de streaming Playplus, com transmissão simultânea e gratuita do canal.

No entanto, caso você queira ter acesso a conteúdos exclusivos do reality por 24 horas, é necessário realizar a assinatura, optando por ‘Plano Playplus R$15,90’.

A Fazenda 2022: programação de cada dia da semana

Confira abaixo a dinâmica semanal do reality rural da TV Record:

Segunda-feira

Prova de Fogo, na qual os participantes competem pelo lampião que tem o poder da chama da semana. Esta disputa não é ao vivo, sendo gravada no dia anterior à sua exibição;

Terça-feira

Dia de formação de roça ao vivo;

Quarta-feira

Prova do Fazendeiro ao vivo;

Quinta-feira

Dia de eliminação de um peão ou peoa, transmitido ao vivo;

Sexta-feira

Festa da semana ao vivo e exibição de alguns momentos da semana;

Sábado

Exibição dos melhores momentos da festa;

Domingo

Resumo da semana.

A Fazenda 2022: o prêmio

Neste ano, o prêmio de A Fazenda 14 possui o valor total de R$ 2 milhões - sendo R$ 1,5 milhão destinado para quem o público escolher como campeão, e R$ 500 mil em outras recompensas distribuídas ao longo do programa em provas extras ou atividades especiais.

