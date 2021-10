Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro hoje, 27?

Três dos quatro participantes da Roça desta semana de A Fazenda 2021 terão a chance de participar da Prova do Fazendeiro e escapar da berlinda. Vote na enquete e escolha que participante deve ganhar a Prova do Fazendeiro: MC Gui, Tati ou Sthe? Rico foi vetado da atividade e vai direto para votação popular

Após Bil Araújo ganhar a prova do fazendeiro da semana em A Fazenda 2021, o influencer escapou da roça e indicou o peão MC Gui para a Roça de hoje, 26 de outubro (26/10). Os participantes Rico, Tati e Sthe complementaram a sexta berlinda da edição de 2021 do reality rural da Record TV. Como Rico foi vetado por Dynho, dono do poder da chama vermelha, os outros peões ganham a chance de escapar da berlinda. Mas apenas um irá ganhar o chapéu da semana na Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 27 de outubro (27/10).

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

Enquete A Fazenda: quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro? MC Gui Tati Quebra Barraco Sthe





A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

Gui Araújo, que venceu a prova de fogo, escolheu ficar com a chama amarela. O cantor entregou a chama vermelha para Dynho. O fazendeiro da semana, Bil Araújo, indicou MC Gui para a berlinda. "O Bil mudou completamente comigo, é só bom dia e mais nada. Acho desnecessário da parte dele", comentou o funkeiro de 23 anos.



Durante a votação de Solange em Erasmo, o peão chamou a peoa de vitimista e disse que a participante só foi para 'passear' no reality. Já MC Gui justificou o voto em Rico na falta de respeito do peão, o que irritou o participante. "Tudo é falta de respeito aqui. Esse pessoal daqui é muito chato, daqui. O MC Gui é o mais chato daqui", comentou o ex-De Férias com o Ex. Na sequência, Rico votou em Erasmo. "Eu vou votar na pessoa mais estúpida e grosseira da casa", comentou. "Essa pessoa bonita aqui acha que pode tudo. É um bundão".

O ex de Gabriela Pugliesi respondeu os ataques de Rico com risadas. "Ele gosta disso de palco. Eu falo que tenho o PlayPlus porque tá todo mundo assistindo", justificou o peão de 36 anos. Na sequência de votos, Gui revelou o poder da chama amarela: "O dono este poder deve escolher um peão para que o total de votos recebidos pelo escolhido seja multiplicado por dois".

O peão escolheu dobrar os votos de Solange - que empatou com Rico, no que Bil escolheu Rico para ocupar o segundo banquinho. O roceiro puxou Tati Quebra Barraco para a Roça. No resta um, Sthe sobrou e ocupou a quarta vaga da Roça. Nas regras do reality, o quarto roceiro pode vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro: o escolhido pela peoa foi MC Gui. Entretanto, o poder da chama vermelha permitiu que Dynho trocasse o veto da baiana, no que o funkeiro escolheu Rico para não participar da Prova do Fazendeiro.

A Fazenda 2021: quem votou em quem?

Marina votou no Rico

votou no Sthe votou em Erasmo



votou em Tati votou em Rico

votou em Solange votou em Erasmo

votou em Gui Araújo votou em Solange



votou em Day votou em Dynho

votou em Aline votou em Dynho

votou em MC Gui votou em Rico

votou em Rico votou em Erasmo



votou em Tiago votou em Mileide

votou em Valentina votou em Gui Araújo

votou em Mileide votou em Tiago

votou em Dynho votou em Solange

votou em Erasmo votou em Rico

A Fazenda 2021: quem salvou quem no resta um?

Tati salvou Solange

salvou Solange salvou Tiago

salvou Tiago salvou Erasmo

salvou Erasmo salvou Day

salvou Day salvou Aline

salvou Aline salvou Valentina

salvou Valentina salvou Marina

salvou Marina salvou Gui Araújo

salvou Gui salvou Dynho

salvou Dynho salvou Mileide

A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro

Na Prova do Fazendeiro desta semana, os peões precisavam acertar uma bola na mira enquanto desciam de um escorregador com sabão. Quem fizesse mais pontos, ganhava o chapéu. Porém, apenas os telespectadores e a apresentadora Adriane Galisteu sabiam quanto valia cada cesta.

Na primeira rodada, Gui Araújo foi o único peão a fazer ponto. Na segunda rodada, Bil e Gui acertaram as mira, no que Lary Bottino começou a ficar atrás com zero pontos até então. Na terceira rodada, Bil foi o único a acertar mais um ponto. Os peões continuaram a jogar até a sexta rodada. Bil Araújo foi o participante com a pontuação mais alta e, com isso, ganha o chapéu da semana em A Fazenda 2021.

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

Terceira roça: Dayane, Erika e Tiago; Erika foi eliminada

Quarta roça: Aline, Gui Araujo e Victor Pecoraro; Victor foi eliminado.

Quinta roça: Valentina, Lary e Gui Araújo; Lary Bottino foi eliminada

Sexta roça: Rico e outros dois participantes entre MC Gui, Tati ou Sthe; um deles ganhará o chapéu de Fazendeiro e escapará da Roça.

A FAZENDA 2021: CONFIRA AS ÚLTIMAS NOTÍCIAS

