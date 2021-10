Enquete Roça A Fazenda 2021: parcial aponta saída de Dayane Mello

Parcial da enquete de A Fazenda 2021 do O POVO aponta que Dayane Mello deve deixar o reality rural da Record TV na Roça de hoje, quinta-feira, 07 de outubro (05/10). A modelo está na berlinda com Erika e Tiago Piquilo. O voto em A Fazenda é para ficar, ou seja, Dayane é a menos votada para permanecer no jogo, com 16,3%. Na sequência, a ex-bailarina do Faustão aparece com 30% e Tiago com 53,7% - o sertanejo é o favorito para continuar no programa. Vote na enquete: quem deve ficar no reality rural? Dayane, Erika ou Tiago?

Conheça os participantes que estão na Roça de A Fazenda 2021:

A modelo ficou conhecida no início do ano, quando participou do Grande Fratello VIP e ganhou destaque dos brasileiros durante sua participação. Mello foi indicada a 11 paredões e conseguiu se salvar. Entretanto, ficou em quarto lugar no Big Brother italiano.

Enquete Roça A Fazenda: quem deve ficar no reality? Dayane Erika Tiago





A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro?

A prova do Fazendeiro da quarta-feira, 06 de outubro (06/10) teve a participação de todos da casa, mas só Dayane, Rico e Erika lutaram pelo chapéu. A atividade funcionou assim: a cada rodada, uma característica de personalidade era revelada na prova e os peões deveriam escolher quem da sede se encaixava na característica. Logo depois, a sede votava no peão que mais se encaixava na personalidade e, assim, acumulava votos para o participante. Ganhou o chapéu quem teve mais pontos.

Rico tirou o pino de maior número e começou a prova. O peão acertou a sequência das duas primeiras perguntas e, se acertasse a terceira, o influencer ganhava a Prova - o que aconteceu. Rico então foi declarado o novo Fazendeiro da semana em A Fazenda 2021.

Veja as perguntas da atividade:

"Qual peão some do jogo e acaba virando a famosa planta?"

Rico escolheu Tiago, Erika escolheu Marina e Dayane escolheu Dynho. A casa concordou que Tiago era o mais 'planta' e Rico ganhou a rodada

"Qual peão se acha o dono da Fazenda e gosta de mandar nos outros?"



Rico escolheu Bil, Day escolheu MC Gui e Erika escolheu Gui Araújo. A casa concordou que Bil era o mais mandão e o peão ganhou novamente a rodada

"Qual peão mostra ser uma coisa mas é outra?"

Erika escolheu Erasmo, Rico escolheu Victor e Dayane escolheu Bil. A casa concordou que Victor era o mais diferente e Rico ganhou o chapéu.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça?

Não teve resta um na formação dessa terça-feira, 05 de outubro (05/10). O então fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou Rico direto à roça. "Essa pessoa foi a única que tomou algumas punições e causou uma insatisfação na casa e entre outros peões", justificou o influencer. "Eu não estaria justo se tivesse ignorado esses fatos. Mas o resto da casa acaba ficando bem magoada [com as ações dele]". Lista com quem votou em quem pode ser conferida abaixo.

Erasmo aproveitou o momento para relembrar suas desculpas pelas atitudes machistas que teve dentro da casa, além de pedir cessão do assunto. "São causas que devem ser debatidas, compreendidas e respeitadas. Peço desculpas a todas as mulheres do Brasil", disse.

Lary Bottino esteve imune por ter recém chegado ao reality para substituir Medrado. Dois poderes foram utilizados na noite de hoje: a chama dourada ficou na posse de Mileide Mihale, tornando-a imune tanto pela votação do Fazendeiro como pela casa. A chama vermelha ficou na posse de Bil, que teve o poder de escolher a quarta roceira: Day. A modelo vetou Tiago da prova e o peão foi direto para a votação popular.

Roça A Fazenda 13: quem votou em quem?

Gui Araújo indicou Rico

indicou Lary Bottino votou em Erika

votou em Bil votou em MC Gui

votou em Erasmo votou em Erika

votou em Sthe votou em Erasmo

votou em Marina votou em Solange

votou em Victor votou em MC Gui

votou em Rico votou em MC Gui

votou em Tati votou em Erika

votou em Dayane votou em Arcrebiano

votou em Solange votou em Erika

votou em Erika votou em MC Gui

votou em Dynho votou em Erika

votou em Mileide votou em Solange

votou em Aline votou em Dynho

votou em Valentina votou em Bil

votou em MC Gui votou em Erika

votou em Tiago votou em Erika

Roça A Fazenda 13: confira as roças da edição de 2021

Primeira roça: Solange, Nego do Borel e Liziane; Liziane foi eliminada e Nego do Borel foi expulso

Segunda roça: Dayane, Bil e Mussunzinho; Mussunzinho foi eliminado

A Fazenda 2021: quem já virou fazendeiro?

Primeira semana: Gui Araújo

Segunda semana: Erika Schneider

Terceira semana: Gui Araújo

Quarta semana: Rico

A Fazenda 2021: quem já ganhou a prova de fogo?

Segunda semana: Arcrebiano



Terceira semana: Rico

Quarta semana: Mileide Mihale





