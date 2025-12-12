Leandro Hassum exibe shape e relata "luta diária" após perder 65 kg

Leandro Hassum exibe shape e relata "luta diária" após perder 65 kgAtor publicou selfie no espelho, exibindo como está o corpo 11 anos após realizar a cirurgia bariátrica
O ator Leandro Hassum, de 52 anos, surpreendeu os fãs ao exibir o físico nas redes sociais com uma selfie sem camisa diante do espelho.
O humorista, que já chegou a pesar 160 kg, mostrou que está com o shape definido após a bariátrica que realizou há 11 anos e que o fez eliminar 65 kg. “Bora”, escreveu o artista ao fazer o post nos stories.
No dia 1º de novembro, ele voltou às redes sociais para falar sobre seu processo contra a obesidade, espaço em que compartilha frequentemente sua mudança.
No vídeo publicado, apareciam fotos e vídeos revelando o seu antes e depois da cirurgia.
"Desde 2014 que hoje, dia 1º de novembro, é meu segundo aniversário, 11 anos que resolvi tratar a doença da obesidade e sigo na luta diária, sim, diária, é uma doença sem cura, porém com muitas formas de tratamento", escreveu na legenda.
Ele continuou aconselhando seus seguidores a tratar a obesidade com um profissional sério de saúde e deixou agradecimentos à família e aos amigos.
“Desafio diário”, disse Hassum sobre perda de peso
Na publicação, Leandro ressaltou que, apesar de estar feliz com seu físico, manter a saúde e o foco continua sendo um desafio diário.
“Seguimos lutando e vencendo, hoje eu me abraço e me parabenizo, nunca foi fácil e segue não sendo, e isso também é estimulante”, declarou o artista, que recentemente interpretou Silvio Santos nos cinemas.