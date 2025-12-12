Leandro Hassum exibe shape e relata "luta diária" após perder 65 kg

Ator publicou selfie no espelho, exibindo como está o corpo 11 anos após realizar a cirurgia bariátrica / Crédito: Instagram/Reprodução

O ator Leandro Hassum, de 52 anos, surpreendeu os fãs ao exibir o físico nas redes sociais com uma selfie sem camisa diante do espelho. O humorista, que já chegou a pesar 160 kg, mostrou que está com o shape definido após a bariátrica que realizou há 11 anos e que o fez eliminar 65 kg. “Bora”, escreveu o artista ao fazer o post nos stories.