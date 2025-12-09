Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilha evolução em tratamento após ser baleado

Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilha evolução em tratamento após ser baleadoMais de dois anos após levar tiro na cabeça, o músico segue fazendo plano de recuperação em casa; evolução foi compartilhada nas redes sociais
O baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando sua evolução médica com o tratamento, quase dois anos após ser baleado na cabeça.
Na postagem, ele aparece fazendo alguns exercícios de condicionamento, essenciais para a evolução clinica. Em outros cortes, é possível ver ele se alimentando e até estampando um sorriso.
"Progresso que emociona. De volta aos sorrisos, à comida… e à esperança", comenta na legenda do vídeo.
Nos comentários, alguns fãs do músico celebraram os momentos compartilhados. "Que demais ver essa evolução... Força querido", escreveu um internauta. "Te ver sorrindo foi a melhor", disse outro.
Leia mais
Relembre o caso
Mingau foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo, em setembro de 2023. O caso ocorreu em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico estava de carro, em alta velocidade, acompanhado de um amigo, quando criminosos começaram a disparar tiros.
O artista passou um pouco mais de um ano internado em hospital na zona sul de São Paulo, e recebeu alta médica outubro de 2024, onde seguiu o plano de recuperação em casa.