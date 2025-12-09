Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilha evolução em tratamento após ser baleado

Músico Mingau compartilha rotina de exercícios nas redes sociais / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando sua evolução médica com o tratamento, quase dois anos após ser baleado na cabeça. Na postagem, ele aparece fazendo alguns exercícios de condicionamento, essenciais para a evolução clinica. Em outros cortes, é possível ver ele se alimentando e até estampando um sorriso.